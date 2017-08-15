В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете

Источник: РИА Новости

«Единственное, на что он может рассчитывать, это пособие по уходу за ребенком. Это максимум 23 тысячи (рублей) в месяц, зависит от зарплаты. Выплачивается оно до полутора лет. И еще единовременная выплата, это порядка 16 тысяч», — сказал собеседник агентства.

В фонде отметили, что на пособие по беременности и родам, как писали ранее в СМИ, телеведущий рассчитывать никак не может, так как эта выплата положена только женщинам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Одной из версий такого решения был уход в «декретный отпуск». Сам телеведущий подтвердил журналу StarHit, где является главным редактором, что вместе с супругой ждет первенца.