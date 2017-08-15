В Казани откроют памятник автору гимна Татарстана

Открытие состоится в сквере по улице Большая Красная, 35. Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кстати, памятник Яхину установили еще в 2016 году, однако монумент расчехлили только недавно.

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