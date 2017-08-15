В Казани откроют памятник автору гимна Татарстана
16 августа в Казани откроют памятник композитору, народному артисту СССР, автору музыки государственного гимна Татарстана Рустему Яхину. Об этом сообщает
16 августа в Казани откроют памятник композитору, народному артисту СССР, автору музыки государственного гимна Татарстана Рустему Яхину. Об этом сообщает
Открытие состоится в сквере по улице Большая Красная, 35. Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Кстати, памятник Яхину установили еще в 2016 году, однако монумент расчехлили только недавно.
Справка
Рустем Яхин — татарский композитор, пианист, народный артист СССР. Окончил в сокращенный срок (за 3,5 года) Казанскую детскую музыкальную школу. Известен как первый татарский