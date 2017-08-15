В Волгограде до +35ºС и порывистый жаркий ветер

Специалисты говорят о вероятности возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе камышовых зарослей. Источником опасности и происшествий являются природные пожары, сообщает ВДТВ.

В Волгоградском ЦГМС сообщают о вернувшейся жаре. 16 августа в регионе будет горячий порывистый ветер до 16 метров в секунду, ночью +18…+20ºС, днем +32…+34ºС.

17 августа порывы «солнечного» ветра достигнут 18 метров в секунду и, несмотря на то, что ночью температура упадет до +19…+21ºС, днем воздух прогреется до +35ºС.