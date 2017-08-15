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15:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде до +35ºС и порывистый жаркий ветер

В МЧС жителей и гостей Волгоградской области предупреждают: с 16 по 18 августа в большинстве районов региона и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 758 мм рт. ст. 2 м/с

Специалисты говорят о вероятности возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе камышовых зарослей. Источником опасности и происшествий являются природные пожары, сообщает ВДТВ.

В Волгоградском ЦГМС сообщают о вернувшейся жаре. 16 августа в регионе будет горячий порывистый ветер до 16 метров в секунду, ночью +18…+20ºС, днем +32…+34ºС.

17 августа порывы «солнечного» ветра достигнут 18 метров в секунду и, несмотря на то, что ночью температура упадет до +19…+21ºС, днем воздух прогреется до +35ºС.

Также тепло будет и 18 августа.

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