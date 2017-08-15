Подготовка к отопительному сезону в Нижнем Новгороде идет с опережением графика

Внутренние системы теплоснабжения промыты и опрессованы в более чем шести с половиной тысячах домов. Паспорта готовности получили около пяти с половиной тысяч.



Из 255 котельных к работе в зимний период подготовлены 164. В целом подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду завершена на 73%. Уже сегодня ресурсоснабжающая организация намерена начать работы по заполнению систем водой, а с 15 сентября начнутся пробные топки.