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15:48 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Подготовка к отопительному сезону в Нижнем Новгороде идет с опережением графика

Работы по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону в Нижнем Новгороде ведутся с опережением графика. Об этом заявили городские чиновники.

Источник: РИА "Новости"

Внутренние системы теплоснабжения промыты и опрессованы в более чем шести с половиной тысячах домов. Паспорта готовности получили около пяти с половиной тысяч.

Из 255 котельных к работе в зимний период подготовлены 164. В целом подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду завершена на 73%. Уже сегодня ресурсоснабжающая организация намерена начать работы по заполнению систем водой, а с 15 сентября начнутся пробные топки.

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