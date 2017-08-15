Подготовка к отопительному сезону в Нижнем Новгороде идет с опережением графика
Работы по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону в Нижнем Новгороде ведутся с опережением графика. Об этом заявили городские чиновники.
Работы по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону в Нижнем Новгороде ведутся с опережением графика. Об этом заявили городские чиновники.
Внутренние системы теплоснабжения промыты и опрессованы в более чем шести с половиной тысячах домов. Паспорта готовности получили около пяти с половиной тысяч.
Из 255 котельных к работе в зимний период подготовлены 164. В целом подготовка многоквартирных домов к