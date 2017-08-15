Оштрафованный пассажир Air Astana: извинитесь перед народом

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Пассажир самолета «Air Astana» ждет извинений от национального авиаперевозчика Казахстана. Огыз Доган ранее в понедельник, 14 августа, не закрепил откидной столик и был оштрафован за несоблюдение правил безопасности на борту самолета.

«Ко мне пришли члены экипажа, сказали что-то на русском и английском. Честно признаюсь, я не понял, что мне говорили. Я сказал, что независимости Казахстана исполнилось 26 лет. Я имею право получать услуги на государственном языке как клиент авиакомпании», — сказал Sputnik Казахстан Огыз Доган.

Мужчина отметил, что ему был выписан штраф в размере 6 тысяч 800 тенге, который в настоящее время он не оплатил.

«Я сам знаю, буду платить или не буду этот штраф. Я жду, чтобы авиакомпания попросила прощения не у меня, а у всего казахского народа», — отметил Огыз Доган.

Пассажир также опубликовал объяснительную в социальной сети, где указал, что он работает журналистом и живет в Кыргызстане.

В социальной Сети распространилось видео, на котором Огыз Доган в прямом эфире рассказывал подробности случившегося. По словам мужчины, его продержали в час в отделении полиции в аэропорту Алматы. Журналист добавил, что возмущен поведением сотрудницы компании, которая требовала его не снимать ее на камеру мобильного телефона.

«Она же знает, что я не буду поднимать руку на женщину. То ли она этим воспользовалась. Сама смеялась, говорила что-то на русском», — сказал мужчина на видео.

В пресс-службе компании Air Astana рассказали, в свою очередь, что пассажир получил информацию на трех языках — английском, казахском и русском.

«Мы не шовинисты. Мы уважаем все нации. Но мы имеем право требовать уважение к казахскому языку», — сказал Огыз Доган.