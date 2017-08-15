Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Пайки, купленные для военных РФ за 321 млн,оказались несъедобны
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Путин выпустил мальков омуля
14:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Оштрафованный пассажир Air Astana: извинитесь перед народом

Мужчине был выписан штраф в размере 6800 тенге за несоблюдение правил безопасности на борту самолета.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Пассажир самолета «Air Astana» ждет извинений от национального авиаперевозчика Казахстана. Огыз Доган ранее в понедельник, 14 августа, не закрепил откидной столик и был оштрафован за несоблюдение правил безопасности на борту самолета.

«Ко мне пришли члены экипажа, сказали что-то на русском и английском. Честно признаюсь, я не понял, что мне говорили. Я сказал, что независимости Казахстана исполнилось 26 лет. Я имею право получать услуги на государственном языке как клиент авиакомпании», — сказал Sputnik Казахстан Огыз Доган.

Мужчина отметил, что ему был выписан штраф в размере 6 тысяч 800 тенге, который в настоящее время он не оплатил.

«Я сам знаю, буду платить или не буду этот штраф. Я жду, чтобы авиакомпания попросила прощения не у меня, а у всего казахского народа», — отметил Огыз Доган.

Пассажир также опубликовал объяснительную в социальной сети, где указал, что он работает журналистом и живет в Кыргызстане.

В социальной Сети распространилось видео, на котором Огыз Доган в прямом эфире рассказывал подробности случившегося. По словам мужчины, его продержали в час в отделении полиции в аэропорту Алматы. Журналист добавил, что возмущен поведением сотрудницы компании, которая требовала его не снимать ее на камеру мобильного телефона.

«Она же знает, что я не буду поднимать руку на женщину. То ли она этим воспользовалась. Сама смеялась, говорила что-то на русском», — сказал мужчина на видео.

В пресс-службе компании Air Astana рассказали, в свою очередь, что пассажир получил информацию на трех языках — английском, казахском и русском.

«Мы не шовинисты. Мы уважаем все нации. Но мы имеем право требовать уважение к казахскому языку», — сказал Огыз Доган.

В Республике Казахстан казахский язык является государственным. По Конституции в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мужчина устроил митинг в мечети в поддержку Назарбаева
'Селтик' и 'Астана' получили 'нефартовых' для себя рефери
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь