Оштрафованный пассажир Air Astana: извинитесь перед народом
Мужчине был выписан штраф в размере 6800 тенге за несоблюдение правил безопасности на борту самолета.
Мужчине был выписан штраф в размере 6800 тенге за несоблюдение правил безопасности на борту самолета.
АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Пассажир самолета «Air Astana» ждет извинений от национального авиаперевозчика Казахстана. Огыз Доган ранее в понедельник, 14 августа, не закрепил откидной столик и был оштрафован за несоблюдение правил безопасности на борту самолета.
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Мужчина отметил, что ему был выписан штраф в размере 6 тысяч 800 тенге, который в настоящее время он не оплатил.
«Я сам знаю, буду платить или не буду этот штраф. Я жду, чтобы авиакомпания попросила прощения не у меня, а у всего казахского народа», — отметил Огыз Доган.
Пассажир также опубликовал объяснительную в социальной сети, где указал, что он работает журналистом и живет в Кыргызстане.
В социальной Сети распространилось видео, на котором Огыз Доган в прямом эфире рассказывал подробности случившегося. По словам мужчины, его продержали в час в отделении полиции в аэропорту Алматы. Журналист добавил, что возмущен поведением сотрудницы компании, которая требовала его не снимать ее на камеру мобильного телефона.
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«Мы не шовинисты. Мы уважаем все нации. Но мы имеем право требовать уважение к казахскому языку», — сказал Огыз Доган.
В Республике Казахстан казахский язык является государственным. По Конституции в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык.