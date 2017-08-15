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14:40 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову надолго возвращается жара: объявлено предупреждение

Молдавские метеорологи рекомендуют в дневные часы не выходить на улицу.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый код» метеоопасности в связи с жарой.

Предупреждение начнет действовать со среды и сохранится до 22 августа.

«В указанный период в большинстве районов максимальная температура воздуха достигнет +33, +35 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном во вторник.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время «желтого кода» избегать даже активного отдыха.

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