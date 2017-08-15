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15:03 (мск), источник: Publika.md

В трёх ночных клубах столицы полиция обнаружила серьёзные нарушения

Штрафы до 15 тысяч леев грозят администраторам трех ночных клубов столицы.

Источник: Publika.md

Там выявили нехватку наличности в кассовых аппаратах, меню, составленные в нарушение правил, и продовольствие без документов о происхождении.

Кроме того выяснилось, что некоторые работники трудоустроены в нарушение законодательства. Полиция и спецподразделение Fulger проводят рейды по ночным клубам с прошлой недели. Они уже проверили восемь заведений. Обнаружено спиртное без документов о происхождении и просроченные продукты.

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