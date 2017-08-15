В трёх ночных клубах столицы полиция обнаружила серьёзные нарушения
Штрафы до 15 тысяч леев грозят администраторам трех ночных клубов столицы.
Штрафы до 15 тысяч леев грозят администраторам трех ночных клубов столицы.
Там выявили нехватку наличности в кассовых аппаратах, меню, составленные в нарушение правил, и продовольствие без документов о происхождении.
Кроме того выяснилось, что некоторые работники трудоустроены в нарушение законодательства. Полиция и спецподразделение Fulger проводят рейды по ночным клубам с прошлой недели. Они уже проверили восемь заведений. Обнаружено спиртное без документов о происхождении и просроченные продукты.