В трёх ночных клубах столицы полиция обнаружила серьёзные нарушения

Там выявили нехватку наличности в кассовых аппаратах, меню, составленные в нарушение правил, и продовольствие без документов о происхождении.

Кроме того выяснилось, что некоторые работники трудоустроены в нарушение законодательства. Полиция и спецподразделение Fulger проводят рейды по ночным клубам с прошлой недели. Они уже проверили восемь заведений. Обнаружено спиртное без документов о происхождении и просроченные продукты.