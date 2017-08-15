Пассажиров волгоградского автобуса № 35 обилечивает молодой рэпер

Источник: РИАЦ

25-летний исполнитель мечтает освоить профессию звукорежиссера. Пока же рэпер набирается жизненного опыта, работая кондуктором автобуса, ведь здесь можно наблюдать всю палитру жизненных ценностей: любовь, дружбу, взаимоотношения родителей и детей.

— Мое творчество посвящено жизни обычных людей. Я наблюдаю за пассажирами и у меня появляются новые идеи для композиций. Одна из последних песен, например, посвящена жизни современной молодежи, — рассказал Андрей Крейзер.

О молодом кондукторе очень хорошо отзываются пассажиры. «Его внимания хватает на всех. Если видит, что в автобус заходят родители с маленькими детьми или пожилые, всегда обратит внимание, посадит на удобное место», — отмечают волгоградцы, голосовавшие за Андрея Кайзера на конкурсе «Вежливый кондуктор».

Отметим, что конкурс профессионального мастерства стартовал 12 июня. За все время поступило более двух тысяч отзывов о работе кондукторов автобусных маршрутов Волгограда. Голосование продлится до 31 августа. Конкурс «Вежливый кондуктор» поможет выявить лучших специалистов и популяризировать работу в сфере пассажирских перевозок.

Добавим, что помимо самого лучшего кондуктора будет награжден и пассажир, который проголосует наибольшее количество раз. Чтобы отдать свой голос за самого вежливого и ответственного кондуктора, необходимо отправить смс с фамилией кондуктора и номером маршрута, на котором он работает, а также свой контактный телефон на номер 8 995 400 0270 или на электронный адрес gortransvolga@mail.ru.

Самого вежливого кондуктора поощрят премией, а пассажир получит транспортную карту «Волна» с тарифным планом «Безлимитный проездной на автобус».