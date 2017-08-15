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15:18 (мск), источник: Tengrinews

Суд развел Турсенгали Алагузова с супругой

Известный бизнесмен Турсенгали Алагузов развелся со своей супругой Ляйсирой Алагузовой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию об этом подтвердили в Алматинском городском суде.

«Судья Бостандыкского районного суда по гражданским делам Татьяна Черныш расторгла брак Алагузовых 14 августа. Решение еще не вступило в силу, — сообщили в Алматинском городском суде.

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Ранее Баян Есентаева рассказала о своих чувствах к Турсенгали Алагузову и почему до сих пор не вышла замуж за него.

«Свадьба отложена по причине того, что Турсен Алагузов до сих пор не может получить развод. Согласно законодательству, если сторона против, то можно до полугода не разводить супругов. Поэтому последнее судебное разбирательство по поводу развода состоится 16 августа», — сказала она 5 июля.

Бракоразводный процесс между Ляйсирой и Турсенгали Алагузовыми начался в феврале и откладывался несколько раз. Ранее сообщалось, что Ляйсира Алагузова подавала прошение о примирении сторон.

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