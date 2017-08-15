Суд развел Турсенгали Алагузова с супругой

Источник: Tengrinews

Информацию об этом подтвердили в Алматинском городском суде.

«Судья Бостандыкского районного суда по гражданским делам Татьяна Черныш расторгла брак Алагузовых 14 августа. Решение еще не вступило в силу, — сообщили в Алматинском городском суде.

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Ранее Баян Есентаева рассказала о своих чувствах к Турсенгали Алагузову и почему до сих пор не вышла замуж за него.

«Свадьба отложена по причине того, что Турсен Алагузов до сих пор не может получить развод. Согласно законодательству, если сторона против, то можно до полугода не разводить супругов. Поэтому последнее судебное разбирательство по поводу развода состоится 16 августа», — сказала она 5 июля.