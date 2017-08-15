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18:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Фатальная реабилитация: как в Китае лечат от интернет-зависимости

В Китае погиб 18-летний подросток, отданный родителями на «лечение» от интернет-зависимости в специализированный центр реабилитации.

Источник: Reuters

Сообщается, что на теле погибшего обнаружены многочисленные травмы, а директор и несколько сотрудников центра, расположенного в провинции Аньхой на востоке страны, задержаны полицией.

Практика лечения от интернет-зависимости и игромании в Китае набирает популярность: в стране открывается все больше и больше специализированных «исправительных центров».

В некоторых из них царит армейская дисциплина, и подобные учреждения неоднократно подвергались критике за излишне строгие порядки в обращении с подопечными.

«Весь в шрамах»

Мать погибшего подростка по фамилии Лю рассказала местной газете «Аньхой Шанбао», что ее сын настолько пристрастился к интернету и компьютерным играм, что они с мужем ничего не могли поделать и решили прибегнуть к посторонней помощи.

Юношу было решено отправить в специализированный центр в городе Фуян, который рекламирует себя как место реабилитации, где подростков избавляют от интернет-зависимости путем сочетания «психологических консультаций и физподготовки».

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Юношу отвезли в центр вечером 3 августа. Спустя два дня его родителям сообщили, что их сына увезли в больницу, где он впоследствии скончался.

Точная причина смерти неизвестна.

Однако, по словам родителей, врачи, осматривавшие тело их сына, рассказали, что на погибшем было обнаружено более 20 наружных и несколько внутренних травм. Родителям разрешили посмотреть на тело в морге.

«Тело моего сына было полностью покрыто шрамами — с головы до ног… Когда я отправляла его в центр, он был в порядке — как он мог умереть за двое суток?» — цитирует госпожу Лю газета.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что в связи со смертью юноши полиция задержала директора центра и четырех его сотрудников. Сам центр закрыт до окончания расследования обстоятельств произошедшего.

«Недостаток воспитания»

Этот случай вызвал дискуссии в интернете и СМИ; некоторые газеты и пользователи соцсетей стали призывать к введению более жестких правил в отношении подобных центров, а также критиковали родителей подростка.

«В конечном счете это все из-за нехватки воспитания в семье», — написал один из комментаторов на сайте микроблогов Sina Weibo.

Автор редакционной статьи в ежедневной газете Mingguang Daily отмечает, что «некоторые родители, столкнувшись в этой проблемой, не задумываются о том, что они должны дать правильные установки [своему ребенку], и вместо этого ищут решение на стороне».

В некоторых центрах, как, например, в центральном военном госпитале в Пекине, пациенту с зависимостью могут сделать энцефалограмму | Источник: Reuters

Число таких «исправительных центров» для игроманов в Китае в последние годы выросло. Некоторые из них открываются на базе государственных больниц, какие-то существуют отдельно при поддержке частных лиц.

Они продолжают пользоваться популярностью, несмотря на использование таких практик, как избивание пациентов или электрошоковая терапия.

В прошлом году сообщалось о том, что одна девочка-подросток убила свою мать за то, что та отдала ее в подобный центр, где к девочке, предположительно, применяли насилие.

Профессор Трент Бакс из Женского университета Ихва в Сеуле, изучавший проблему растущей интернет-зависимости у китайской молодежи, говорит, что многие подобные центры используют эмоционально окрашенную рекламу, которая привлекает родителей, ищущих «быстрое решение для проблем своего ребенка».

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«Родители боятся, что счастливое будущее их единственного ребенка под угрозой из-за того, что он отказывается бросить игры и сесть за учебники», — пояснил эксперт в интервью Би-би-си.

А в каких-то случаях, по словам профессора, родители могут придерживаться традиционных взглядов на воспитание и считают приемлемым насилие с целью «приструнить» провинившегося ребенка.

Китайские власти уже начали предпринимать конкретные шаги по борьбе с такими центрами и в начале этого года подготовили законопроект, запрещающий жестокие методы лечения от игровой зависимости, в частности электрошоковую терапию.

Компании также стали ограничивать доступ юных пользователей к онлайновым играм. В июле китайский телекоммуникационный гигант Tencent стал ограничивать количество часов, которые дети могут тратить на одну из наиболее популярных компьютерных игр компании.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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