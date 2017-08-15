Фатальная реабилитация: как в Китае лечат от интернет-зависимости
В Китае погиб 18-летний подросток, отданный родителями на «лечение» от
В Китае погиб 18-летний подросток, отданный родителями на «лечение» от
Сообщается, что на теле погибшего обнаружены многочисленные травмы, а директор и несколько сотрудников центра, расположенного в провинции Аньхой на востоке страны, задержаны полицией.
В некоторых из них царит армейская дисциплина, и подобные учреждения неоднократно подвергались критике за излишне строгие порядки в обращении с подопечными.
«Весь в шрамах»
Мать погибшего подростка по фамилии Лю рассказала местной газете «Аньхой Шанбао», что ее сын настолько пристрастился к интернету и компьютерным играм, что они с мужем ничего не могли поделать и решили прибегнуть к посторонней помощи.
Юношу было решено отправить в специализированный центр в городе Фуян, который рекламирует себя как место реабилитации, где подростков избавляют от
Юношу отвезли в центр вечером 3 августа. Спустя два дня его родителям сообщили, что их сына увезли в больницу, где он впоследствии скончался.
Точная причина смерти неизвестна.
Однако, по словам родителей, врачи, осматривавшие тело их сына, рассказали, что на погибшем было обнаружено более 20 наружных и несколько внутренних травм. Родителям разрешили посмотреть на тело в морге.
«Тело моего сына было полностью покрыто шрамами — с головы до ног… Когда я отправляла его в центр, он был в порядке — как он мог умереть за двое суток?» — цитирует госпожу Лю газета.
Государственная телекомпания CCTV сообщила, что в связи со смертью юноши полиция задержала директора центра и четырех его сотрудников. Сам центр закрыт до окончания расследования обстоятельств произошедшего.
«Недостаток воспитания»
Этот случай вызвал дискуссии в интернете и СМИ; некоторые газеты и пользователи соцсетей стали призывать к введению более жестких правил в отношении подобных центров, а также критиковали родителей подростка.
«В конечном счете это все
Автор редакционной статьи в ежедневной газете Mingguang Daily отмечает, что «некоторые родители, столкнувшись в этой проблемой, не задумываются о том, что они должны дать правильные установки [своему ребенку], и вместо этого ищут решение на стороне».
Число таких «исправительных центров» для игроманов в Китае в последние годы выросло. Некоторые из них открываются на базе государственных больниц,
В прошлом году сообщалось о том, что одна
Профессор Трент Бакс из Женского университета Ихва в Сеуле, изучавший проблему растущей
«Родители боятся, что счастливое будущее их единственного ребенка под угрозой
А в
Китайские власти уже начали предпринимать конкретные шаги по борьбе с такими центрами и в начале этого года подготовили законопроект, запрещающий жестокие методы лечения от игровой зависимости, в частности электрошоковую терапию.
Компании также стали ограничивать доступ юных пользователей к онлайновым играм. В июле китайский телекоммуникационный гигант Tencent стал ограничивать количество часов, которые дети могут тратить на одну из наиболее популярных компьютерных игр компании.