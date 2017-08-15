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15:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Режим НМУ в Челябинске продлили на сутки

Режим НМУ в Челябинске и еще пяти городах области продлили на сутки.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Так, до 14 часов 16 августа сохранятся неблагоприятные метеоусловия в Коркино и Троицке, а до 19 часов в Челябинске, Сатке и Карабаше. Кроме того, с 18 часов 15 августа до 19 часов 16 августа ожидаются НМУ первой степени опасности в Магнитогорске. Будет слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

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