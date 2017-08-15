Режим НМУ в Челябинске продлили на сутки

Так, до 14 часов 16 августа сохранятся неблагоприятные метеоусловия в Коркино и Троицке, а до 19 часов в Челябинске, Сатке и Карабаше. Кроме того, с 18 часов 15 августа до 19 часов 16 августа ожидаются НМУ первой степени опасности в Магнитогорске. Будет слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.