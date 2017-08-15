Мыть руки и не купаться в бассейне: как омичам защититься от вируса Коксаки в Турции?

Разговоры про вирус Коксаки в Турции не утихают уже несколько недель и даже перерастают в панику. Как следствие, некоторые омичи всерьез раздумывают, стоит ли рисковать здоровьем и улетать на турецкие курорты или все же махнуть на море.

Минздрав Турции в ответ на запрос Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отрицает, что в стране вспыхнула эпидемия. По данным на 12 августа, в клиники по всей стране с симптомами вируса обратились 348 человек, что не соответствует пандемии. Однако власти Турции уже предприняли меры для предупреждения распространения заболевания.

Минздравом Турецкой Республики даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Федеральный Роспотребнадзор и Ростуризм признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в виду распространения заболевания.

Впрочем, региональный Роспотребнадзор отмечает, что вспышки энтеровирусов наблюдаются летом каждого года, однако вакцины против таких вирусов не существует.

На территории Омской области ежегодно сезонный подъем заболеваемости ЭВИ отмечается, преимущественно, с июля, что связано с началом массового купания людей в открытых водоемах. Средств специфической иммунопрофилактики ЭВИ на сегодняшний момент времени не разработано, при этом в очагах ЭВИ допускается применение средств экстренной профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств в соответствии с инструкциями по их применению. Управление Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве порталу Om1.ru заявили, что на сегодняшний день в Омске не зарегистрирован ни один случай заболевания, даже среди тех, кто был в Турции.

Для тех, кто все же не побоялся отправиться в путешествия, Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации. Следуя простым мерам предосторожности, высок шанс вернуться из отпуска здоровым и бодрым.

Что такое вирус Коксаки?

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы широко и повсеместно распространены, устойчивы во внешней среде. Вирусы хорошо переносят низкие температуры и сохраняются в воде. Так, вирусы могут сохраниться в холодильнике до нескольких недель, а в речной воде — до месяца, а в сточных водах — до двух месяцев Управление Роспотребнадзора по Омской области.

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При этом энтеровирус способен поражать многие ткани и органы человека, например, сердце, почки, печень, легкие, желудочно-кишечный тракт, глаза, кожу. В связи с этим выделяют различные формы заболевания.

Вирус Коксаки относят к возбудителям детских инфекций. Преимущество страдает работа кишечника, начинается диарея, общая интоксикация и характерная сыпь — маленькие пузырьки, которые затем оборачиваются язвочками. Температура у детей может подниматься до 40 градусов и держаться вплоть до 4-х дней.

Как можно заразиться?

Источником заболевания может быть исключительно человек: уже заразившийся или внешне здоровый, но на деле являющийся инфицированным носителем вируса.

Вирус передается следующими путями:

• водным;

• контактно-бытовым;

• воздушно-капельным.

На самом деле, заразиться им довольно просто. Искупавшись в бассейне с зараженным человеком, съев немытые фрукты и овощи. При этом вирус передается через грязные руки, различные поверхности и предметы, игрушки, пищу и воду. Особенно заболевание «любит» маленьких детей, так что малыши находятся в зоне риска.

Как защититься?

Для того, чтобы отдых и настроение не были испорчены недомоганием, федеральная служба Роспотребнадзора рекомендует придерживаться простых правил.

• в первую очередь необходимо соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом нужно перед каждым приемом пищи, всякий раз по возвращению с улицы, после каждого посещения туалета;

• пить исключительно кипяченую, а еще лучше бутилированную воду;

• внимательно следить за сроками годности на упаковках продуктов, не рискуйте и не питайтесь продуктами, чей срок годности уже истек;.

• очень важно соблюдать температурные условия хранения пищи, не храните еду не в холодильниках, тем более, на солнце;

• фрукты, овощи, ягоды тщательно мойте перед употреблением;

• как бы дети не хотели в бассейн, лучше не пускать их плескаться, по крайней мене до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется;

• также не стоит отправлять детей в отельные беби-клубы, где как раз и может гнездиться вирус Коксаки и другие инфекции.

Что делать, если вирус настиг?

Если скрупулезно соблюдаемые меры предосторожности не помогли, и вы почувствовали недомогание, не медлите, обращайтесь за медицинской помощью. Помните, в вашу путевку входит медицинская страховка на крупную сумму, поэтому вы имеете полное право пользоваться медицинскими услугами в Турции.

Если же самочувствие вы ощутили по приезде с курорта, опять-таки не занимайтесь самолечением и немедленно отправляйтесь в больницу. При этом с порога предупредите врачей, что вы только что вернулись из Турции, где бушует вирус Коксаки.

Первые тревожные симптомы, при которых следует бить тревогу: повышение температуры тела, сыпь на лице, руках и ногах, респираторный синдром, расстройство желудочно-кишечного тракта: диарея, рвота.

Куда можно пожаловаться?

Специально для туристов, принесших с турецких берегов вирус, Роспотребнадзор организовал «горячую линию». О случаях массового заболевания в отелях можно сообщать как находясь в Турции, так и по прибытии домой.

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Омской области: 8 (3812) 32−60−26 .

Обратиться в Федеральную службу Роспотребнадзора можно по электронной почте Guryanova_EA@gsen.ru, обязательно с пометкой «Турция» и по телефонам «горячей линии»: +7 (985) 226−82−71 , +7 (499) 678−12−03 .

Чтобы специалисты могли оценить и отследить ситуацию, необходимо назвать следующие данные:

• период нахождения в Турции;

• дата, когда вы почувствовали недомогание;

• дата возвращения в Омск;

• проявившиеся симптомы;

• место отдыха и название отеля;

• обращались ли вы за медицинской помощью в Турции.