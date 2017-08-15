Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Пайки, купленные для военных РФ за 321 млн,оказались несъедобны
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Путин выпустил мальков омуля
15:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии запечатлели редкого для города зверька

Видео, на котором видно небольшую ласку, выложил в соцсеть пользователь Денис Асланов.

Животное пробегало в Стерлитамаке сегодня по улице Артема, 70. — У нас есть ласки, однако из-за маленького размера увидеть их удаётся не часто. В длину этот зверёк всего лишь от 11 до 26 см, хвост от 2 до 8 см. И даже случайно столкнувшись с лаской, не успеваешь её толком рассмотреть — настолько она стремительна. Мелькнула — и нет её, — пояснил автор видео.

Ласка — хищное животное, относится к семейству куньих. Обитает в Европе, Азии и Северной Америке и может жить в самых разнообразных условиях: на окраинах полей, в пустынях и степях, а также недалеко от людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ушел в отставку скандальный мэр Сибая
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь