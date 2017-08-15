В Башкирии запечатлели редкого для города зверька
Видео, на котором видно небольшую ласку, выложил в соцсеть пользователь Денис Асланов.
Видео, на котором видно небольшую ласку, выложил в соцсеть пользователь Денис Асланов.
Животное пробегало в Стерлитамаке сегодня по улице Артема, 70. — У нас есть ласки, однако
Ласка — хищное животное, относится к семейству куньих. Обитает в Европе, Азии и Северной Америке и может жить в самых разнообразных условиях: на окраинах полей, в пустынях и степях, а также недалеко от людей.