В Башкирии запечатлели редкого для города зверька

Животное пробегало в Стерлитамаке сегодня по улице Артема, 70. — У нас есть ласки, однако из-за маленького размера увидеть их удаётся не часто. В длину этот зверёк всего лишь от 11 до 26 см, хвост от 2 до 8 см. И даже случайно столкнувшись с лаской, не успеваешь её толком рассмотреть — настолько она стремительна. Мелькнула — и нет её, — пояснил автор видео.