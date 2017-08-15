Более 90 детских садов Иркутска готово к началу учебного года
Всего необходимо подготовить 131 учреждение для дошколят.
Всего необходимо подготовить 131 учреждение для дошколят.
В Иркутске началась проверка готовности дошкольных учреждений к началу учебного года. Из 131 дошкольных учреждений Иркутска уже прошли приемку больше 90. Работа комиссии продлится до 18 августа. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников оценил проведение ремонтных работ в детских садах № 37 и № 128. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По информации департамента образования Иркутска, в этих дошкольных учреждениях выполнен капитальный ремонт крыш, заменены подмостки, проведено частичное асфальтирование прилегающей территории. Различные виды работ проводились в 90 дошкольных учреждениях.
Кроме этого, в 70 детских садах ведутся работы по ремонту старых и установке новых теневых навесов. В рамках муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016−2019 годы» предусмотрены установка пандусов и ремонт помещений в детских садах № 89 и № 162. По проекту «Народные инициативы» за счет средств областного и местного бюджетов запланировано обустройство игровых комплексов на территории детского сада № 28.
Мэр Иркутска также поручил провести ревизию прилегающей территории во всех детских садах, составить перечень площадок, которые нуждаются в ремонте, установке лестниц, обрезке деревьев. Кроме этого, будет сформирован список дошкольных учреждений, в которых необходимо привести в порядок фасады зданий.