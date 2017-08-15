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17:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцам представят концепцию благоустройства исторического центра города

Развитие территорий кварталов Волгограда с сохранившейся Царицынской застройкой станет предметом обсуждения 16 и 17 августа, сообщает ВДТВ.

Будут представлены проекты благоустройства трех жилых кварталов, ограниченных проспектом имени В. И. Ленина, Аллеи Героев и проездом имени Симбирцева.

Разработку представят архитектурное бюро MODUL (Москва) и Консалтинговое бюро «Стрелка» (Москва). Архитекторы двух бюро действуют в рамках федеральной программы КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) «Формирование комфортной городской среды».

Для реализации проекта в Волгограде проводились антропологические и натурные исследования, проводились интервью с экспертным сообществом и горожанами, а также GIS-аналитика и аналитика социальных сетей.

16 августа концепцию благоустройства исторического центра города представят профессиональному сообществу архитекторов, ландшафтных дизайнеров, специалистов по организации доступной среды для маломобильных групп населения.

17 августа состоится сессия соучастного проектирования с жителями дворов, в которых планируется проведение благоустройства.

Цель данный публичных встреч — получение обратной связи, чтобы иметь возможность скорректировать проекты при дальнейшей разработке.

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