Волгоградцам представят концепцию благоустройства исторического центра города
Развитие территорий кварталов Волгограда с сохранившейся Царицынской застройкой станет предметом обсуждения 16 и 17 августа, сообщает ВДТВ.
Развитие территорий кварталов Волгограда с сохранившейся Царицынской застройкой станет предметом обсуждения 16 и 17 августа, сообщает ВДТВ.
Будут представлены проекты благоустройства трех жилых кварталов, ограниченных проспектом имени В. И. Ленина, Аллеи Героев и проездом имени Симбирцева.
Разработку представят архитектурное бюро MODUL (Москва) и Консалтинговое бюро «Стрелка» (Москва). Архитекторы двух бюро действуют в рамках федеральной программы КБ «Стрелка» и Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан АИЖК) «Формирование комфортной городской среды».
Для реализации проекта в Волгограде проводились антропологические и натурные исследования, проводились интервью с экспертным сообществом и горожанами, а также
16 августа концепцию благоустройства исторического центра города представят профессиональному сообществу архитекторов, ландшафтных дизайнеров, специалистов по организации доступной среды для маломобильных групп населения.
17 августа состоится сессия соучастного проектирования с жителями дворов, в которых планируется проведение благоустройства.
Цель данный публичных встреч — получение обратной связи, чтобы иметь возможность скорректировать проекты при дальнейшей разработке.