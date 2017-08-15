В больнице в Березниках медперсонал работал с нарушениями

Во время проверки городской больницы им. Вагнера в Березниках природоохранная прокуратура зафиксировала неправильное проведение процедуры обеззараживания систем для внутривенных инфузий и процесса обеззараживания инъекционных игл. Кроме того, емкости для сбора медицинских отходов были установлены в непосредственной близости от нагревательных приборов. Лица, имеющие допуск по обращению с медицинскими отходами, не были иммунизированы против вирусного гепатита «В».



Главному врачу было внесено представление об устранении нарушений. Оно было выполнено. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Также было возбуждено дело об административном правонарушении. В отношении лиц, допустивших нарушения в уполномоченный контрольный орган направлена информация для решения вопроса о привлечении их к ответственности, пишет прокуратура.