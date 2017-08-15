Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак
Как продавцы мяса обманывают покупателей
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8«Скирда Патрика»
15:53 (мск), источник: Tengrinews

Пьер Карден создал коллекцию для Казахстана

С 1 по 3 сентября при поддержке акимата Астаны в столице Казахстана пройдет ретроспектива коллекции моделей одежды легендарного кутюрье Пьера Кардена и премьера оперы «Дориан Грей — Безжалостная красота», сообщает сайт столичного акимата.

Источник: Tengrinews

В рамках EXPO-2017 в Центральном концертном зале «Казахстан» на протяжении трех дней в 19.00 легендарный кутюрье Пьер Карден будет лично представлять свою коллекцию. В вечерней программе гости и жители столицы смогут увидеть современную монооперу, поставленную Пьером Карденом и Родриго Басиликати.

«Впервые в Казахстан приезжает Пьер Карден со своей коллекцией. Коллекцию, состоящую из 120 луков, он разработал специально для Казахстана и для частников фестиваля World Astana Beauty, для того чтобы модели и победители гранд-финала фестиваля могли продефилировать на сцене и имели такую честь участвовать в показе Пьера Кардена», — рассказала президент «Этностудии «Іңкәр Сезім» Гульнар Жунусова.

Также в рамках трех дней в столице будет проходить Мировой гранд-финал фестиваля красоты и моды World Astana Beauty — площадка, которая собирет победителей конкурсов красоты, моделей, дизайнеров из различных стран. Ежегодно фестиваль проходит в разных городах мира. В этом году по решению главных организаторов впервые гранд-финал конкурса будет проходить в Казахстане. По данным сайта акимата, стоимость билета на показ Пьера Кардена составляет от 5000 до 20 000 тенге, на гранд-финал фестиваля — от 3000 до 5000 тенге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
NASA проводит конкурс на лучшее сообщение для отправки в космос
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь