Пьер Карден создал коллекцию для Казахстана

В рамках EXPO-2017 в Центральном концертном зале «Казахстан» на протяжении трех дней в 19.00 легендарный кутюрье Пьер Карден будет лично представлять свою коллекцию. В вечерней программе гости и жители столицы смогут увидеть современную монооперу, поставленную Пьером Карденом и Родриго Басиликати.
«Впервые в Казахстан приезжает Пьер Карден со своей коллекцией. Коллекцию, состоящую из 120 луков, он разработал специально для Казахстана и для частников фестиваля World Astana Beauty, для того чтобы модели и победители гранд-финала фестиваля могли продефилировать на сцене и имели такую честь участвовать в показе Пьера Кардена», — рассказала президент «Этностудии «Іңкәр Сезім» Гульнар Жунусова.
Также в рамках трех дней в столице будет проходить Мировой гранд-финал фестиваля красоты и моды World Astana Beauty — площадка, которая собирет победителей конкурсов красоты, моделей, дизайнеров из различных стран. Ежегодно фестиваль проходит в разных городах мира. В этом году по решению главных организаторов впервые гранд-финал конкурса будет проходить в Казахстане. По данным сайта акимата, стоимость билета на показ Пьера Кардена составляет от 5000 до 20 000 тенге, на гранд-финал фестиваля — от 3000 до 5000 тенге.