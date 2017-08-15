Пьер Карден создал коллекцию для Казахстана

Источник: Tengrinews

В рамках EXPO-2017 в Центральном концертном зале «Казахстан» на протяжении трех дней в 19.00 легендарный кутюрье Пьер Карден будет лично представлять свою коллекцию. В вечерней программе гости и жители столицы смогут увидеть современную монооперу, поставленную Пьером Карденом и Родриго Басиликати.

«Впервые в Казахстан приезжает Пьер Карден со своей коллекцией. Коллекцию, состоящую из 120 луков, он разработал специально для Казахстана и для частников фестиваля World Astana Beauty, для того чтобы модели и победители гранд-финала фестиваля могли продефилировать на сцене и имели такую честь участвовать в показе Пьера Кардена», — рассказала президент «Этностудии «Іңкәр Сезім» Гульнар Жунусова.