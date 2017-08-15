Африканцы на ЭКСПО станцевали «Кара жорга»
На международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 прошло празднование Дня Африки, сообщила
На международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 прошло празднование Дня Африки, сообщила
Хитом мероприятия стал танец «Кара жорга», который исполнили африканские артисты. Присутствующие гости, в том числе комиссар международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев, отбивали такт ногами и едва сами не пустились в пляс.
После приветственных речей официальных лиц состоялось зажигательное шоу африканских артистов. По замыслу организаторов, оно объединило богатство культур казахстанского и африканских народов.
После весёлых и популярных в этом году песен и плясок артисты спели песню на казахском языке, чем окончательно покорили местную публику.
Этот день собрал вместе 25
В апреле прошлого года танцующий «Кара жорга» на казахской свадьбе афроамериканец покорил соцсети, набрав множество «лайков».
Танец «Кара жорга» в переводе означает «вороной иноходец». Своё название танец получил