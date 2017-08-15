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16:36 (мск), источник: Informburo.kz

Африканцы на ЭКСПО станцевали «Кара жорга»

На международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 прошло празднование Дня Африки, сообщила пресс-служба национальной компании «Астана ЭКСПО-2017».

Источник: Informburo.kz

Хитом мероприятия стал танец «Кара жорга», который исполнили африканские артисты. Присутствующие гости, в том числе комиссар международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев, отбивали такт ногами и едва сами не пустились в пляс.

После приветственных речей официальных лиц состоялось зажигательное шоу африканских артистов. По замыслу организаторов, оно объединило богатство культур казахстанского и африканских народов.

После весёлых и популярных в этом году песен и плясок артисты спели песню на казахском языке, чем окончательно покорили местную публику.

Этот день собрал вместе 25 стран-участниц выставки, представительниц Африканского континента. Церемония завершилась дегустацией еды, напитков в африканской плазе.

В апреле прошлого года танцующий «Кара жорга» на казахской свадьбе афроамериканец покорил соцсети, набрав множество «лайков».

Танец «Кара жорга» в переводе означает «вороной иноходец». Своё название танец получил из-за того, что его исполнитель изображает ловкого, сноровистого и задиристого наездника-джигита, овладевшего искусством верховой езды и гарцующего на иноходце.

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