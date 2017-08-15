Ситуацию с озером Сладкое прокомментировала казахстанско-российская комиссия
Совместная
Совместная
Сообщение опубликовано на официальном сайте посольства Казахстана в Российской Федерации.
Комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года. 15 августа никакой регулировки уже не производилось. По сведениям дипломатов, положение пограничных знаков «полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденным комиссией».
По поводу участка границы на озеро Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.
Демаркацию провели 10 августа. До неё России принадлежала примерно треть водоёма, 45 гектаров.
Россия передала Казахстану озеро Сладкое, которое находится в 20 км от райцентра Новосибирской области Купино. Глава местной администрации назвал водоём в интервью журналистам совершенно бесполезным. Новость, однако, вызвала ажиотаж в рунете, и теперь россияне в соцсетях спорят, нужно ли было проводить по этому поводу референдум или нет.