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16:22 (мск), источник: Informburo.kz

Ситуацию с озером Сладкое прокомментировала казахстанско-российская комиссия

Совместная казахстанско-российская демаркационная комиссия разъяснила ситуацию с озером Сладкое в Новосибирской области, которое передали Казахстану.

Сообщение опубликовано на официальном сайте посольства Казахстана в Российской Федерации.

Комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года. 15 августа никакой регулировки уже не производилось. По сведениям дипломатов, положение пограничных знаков «полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденным комиссией».

По поводу участка границы на озеро Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

Демаркацию провели 10 августа. До неё России принадлежала примерно треть водоёма, 45 гектаров.

Россия передала Казахстану озеро Сладкое, которое находится в 20 км от райцентра Новосибирской области Купино. Глава местной администрации назвал водоём в интервью журналистам совершенно бесполезным. Новость, однако, вызвала ажиотаж в рунете, и теперь россияне в соцсетях спорят, нужно ли было проводить по этому поводу референдум или нет.

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