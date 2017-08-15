Ситуацию с озером Сладкое прокомментировала казахстанско-российская комиссия

Сообщение опубликовано на официальном сайте посольства Казахстана в Российской Федерации.

Комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года. 15 августа никакой регулировки уже не производилось. По сведениям дипломатов, положение пограничных знаков «полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденным комиссией».

По поводу участка границы на озеро Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

Демаркацию провели 10 августа. До неё России принадлежала примерно треть водоёма, 45 гектаров.