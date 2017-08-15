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18:05 (мск), источник: Actualitati.md

Выходной отменяется: Учебный год начнется 1 сентября

Новый учебный год стартует, как обычно — 1 сентября, несмотря на то, что этот день выпал на пятницу, и многие надеялись, что его сделают выходным, а занятия начнутся с понедельника, 4 сентября.

Источник: Actualitati.md

Осенние каникулы запланированы на период с 31 октября по 5 ноября, зимние с 23 декабря по 8 января, весенние с 8 по 11 марта и пасхальные с 7 по 16 апреля, сообщает vkurse.md.

Экзамены для учащихся 9 классов гимназического цикла пройдут с 4 по 14 июня. Выпускники лицеев экзамен на степень бакалавра будут сдавать с 5 по 22 июня.

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