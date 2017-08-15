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17:20 (мск), источник: Sputnik.by

Экзотического метрового маисового полоза нашли на чердаке в Бресте

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Метровую экзотическую змею обнаружили на чердаке одного из многоквартирных домов в Бресте, сообщила во вторник газета «Заря».

Источник: Sputnik.by

Неожиданную находку сделали строители при реставрации жилого здания, расположенного на бульваре Шевченко.

По информации издания, рептилия вела себя спокойно. Строители предположили, что змея сбежала от одного из жильцов подъезда или от нее таким образом избавились за ненадобностью.

Змею, которая по виду напоминает маисового или пятнистого лазающего полоза, забрал домой один из строителей. На данный момент мужчина занимается регистрацией своего нового питомца в соответствующих службах.

Родина маисового полоза — Северная Америка. Данная змея относится к семейству ужеобразных и является неядовитой. Длина взрослого маисового полоза может достигать двух метров, но обычно эти змеи вырастают до 1,5 метра.

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