Экзотического метрового маисового полоза нашли на чердаке в Бресте

Источник: Sputnik.by

Неожиданную находку сделали строители при реставрации жилого здания, расположенного на бульваре Шевченко.

По информации издания, рептилия вела себя спокойно. Строители предположили, что змея сбежала от одного из жильцов подъезда или от нее таким образом избавились за ненадобностью.

Змею, которая по виду напоминает маисового или пятнистого лазающего полоза, забрал домой один из строителей. На данный момент мужчина занимается регистрацией своего нового питомца в соответствующих службах.