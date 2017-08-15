К вниманию отдыхающих: На пляжах Одессы запретили купаться

Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города, сообщили в ведомстве управления Госпродпотребслужбы по Одессе.