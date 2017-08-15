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17:44 (мск), источник: Actualitati.md

К вниманию отдыхающих: На пляжах Одессы запретили купаться

Управление Госпродпотребслужбы в Одессе порекомендовало временно не купаться в Черном море на пляжах города.

Источник: Actualitati.md

После обильного ливня 14 августа большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.

Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города, сообщили в ведомстве управления Госпродпотребслужбы по Одессе.

Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.

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