К вниманию отдыхающих: На пляжах Одессы запретили купаться
Управление Госпродпотребслужбы в Одессе порекомендовало временно не купаться в Черном море на пляжах города.
Управление Госпродпотребслужбы в Одессе порекомендовало временно не купаться в Черном море на пляжах города.
После обильного ливня 14 августа большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.
Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города, сообщили в ведомстве управления Госпродпотребслужбы по Одессе.
Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.