В Поворино реконструируют Комсомольскую площадь
На работы из федерального бюджета выделили более 14 млн рублей.
На работы из федерального бюджета выделили более 14 млн рублей.
Комсомольскую площадь в Поворино реконструируют. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава городской администрации Александр Пшеничных во вторник, 15 августа.
Общая площадь реконструкции — 11 290 тыс. кв. м. На площади Комсомольской заменят асфальт на цветную плитку, заасфальтируют под автостоянки более четырех тыс. кв. м. площади.
На ремонтные работы из федерального бюджета выделили более 14 млн рублей. Софинансирование из городской казны составило 9,7 тыс. рублей. Благоустройство площади проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Закончить работы планируют к 1 сентября 2017 года.