В Поворино реконструируют Комсомольскую площадь

Источник: РИА "Воронеж"

Комсомольскую площадь в Поворино реконструируют. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава городской администрации Александр Пшеничных во вторник, 15 августа.

Общая площадь реконструкции — 11 290 тыс. кв. м. На площади Комсомольской заменят асфальт на цветную плитку, заасфальтируют под автостоянки более четырех тыс. кв. м. площади.