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17:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Рейд по автобусам проводит ГИБДД Краснодарского края

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние автобусов и безопасность пассажиров.

В этом году по вине водителей автобусов произошло 66 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 96 получили различные травмы. Основными причинами аварий по вине водителей автобусов стали неправильный выбор дистанции и нарушение правил проезда пешеходного перехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок в регионе с 14 по 25 августа проходит третий этап мероприятия «Автобус». Автоинспекторы контролируют техническое состояние транспортных средств и соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности. Особое внимание обращается на допуск водителей к пассажирским перевозкам, наличие у них необходимой документации и медицинского осмотра.

На постоянном контроле у Госавтоинспекции Краснодарского края находятся детские перевозки. Также инспекторы проверяют исполнение транспортной дисциплины и соблюдение режима труда и отдыха.

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