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17:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде сотрудники ДПС проверят автобусы и маршрутки

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 августа начали проверять безопасность перевозки пассажиров в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские будут выявлять и пресекать нарушения водителями маршруток и автобусов ПДД, а также эксплуатацию технически неисправного и не прошедшего государственный техосмотр транспорта.

«Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать «Газели», автобусы большой вместимости Mercedes-Benz, Ford и т.п., а также автобусы «ПитерАвто» и МУП «ВПАТП-7», — пояснили в ГУ МВД.

Напомним, что в 2017 году в Волгограде по вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в которых один человек погиб и 68 получили ранения. «Причинами аварий является низкий уровень транспортной дисциплины водителей, несоблюдение ими ПДД», — отметили в главке.

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