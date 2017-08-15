В Волгограде сотрудники ДПС проверят автобусы и маршрутки
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 августа начали проверять безопасность перевозки пассажиров в Волгограде.
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 августа начали проверять безопасность перевозки пассажиров в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские будут выявлять и пресекать нарушения водителями маршруток и автобусов ПДД, а также эксплуатацию технически неисправного и не прошедшего государственный техосмотр транспорта.
«Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать «Газели», автобусы большой вместимости
Напомним, что в 2017 году в Волгограде по вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в которых один человек погиб и 68 получили ранения. «Причинами аварий является низкий уровень транспортной дисциплины водителей, несоблюдение ими ПДД», — отметили в главке.