В Волгограде сотрудники ДПС проверят автобусы и маршрутки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские будут выявлять и пресекать нарушения водителями маршруток и автобусов ПДД, а также эксплуатацию технически неисправного и не прошедшего государственный техосмотр транспорта.

«Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать «Газели», автобусы большой вместимости Mercedes-Benz, Ford и т.п., а также автобусы «ПитерАвто» и МУП «ВПАТП-7», — пояснили в ГУ МВД.