В Новокуйбышевском парке Победы появится вертолет
Этим летом место отдыха начало свое преображение.
Этим летом место отдыха начало свое преображение.
Парк Победы принимает участие в федеральной программе благоустройства городов «Парки малых городов». Специалисты подготовили проект, куда включили пожелания горожан по благоустройству места отдыха.
В этом году парк, которому исполняется 75 лет, уже начал преображаться. Появились новые скамейки, беседка, спортивная площадка, площадка для аттракционов. В одном из озер парка заработал фонтан с подсветкой.
Также этим летом пополнилась площадка с военной техникой. В парке есть уже семь образцов спецтехники. Но это еще не все. Как рассказала ТВН заведующая сектором парка культуры и отдыха «Победа» Елена Архипова, на площадке по многочисленным просьбам горожан появится вертолет. Она отметила, что планируется создание спортивной аллеи вдоль озер, где люди смогут заниматься пробежкой, спортивной ходьбой и кататься на велосипедах и роликах.
17 августа проект благоустройства парка Победы будет доработан и направлен на региональный этап конкурса «Парки малых городов».