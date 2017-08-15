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17:06 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевском парке Победы появится вертолет

Этим летом место отдыха начало свое преображение.

Источник: Pro Город Самара

Парк Победы принимает участие в федеральной программе благоустройства городов «Парки малых городов». Специалисты подготовили проект, куда включили пожелания горожан по благоустройству места отдыха.

В этом году парк, которому исполняется 75 лет, уже начал преображаться. Появились новые скамейки, беседка, спортивная площадка, площадка для аттракционов. В одном из озер парка заработал фонтан с подсветкой.

Также этим летом пополнилась площадка с военной техникой. В парке есть уже семь образцов спецтехники. Но это еще не все. Как рассказала ТВН заведующая сектором парка культуры и отдыха «Победа» Елена Архипова, на площадке по многочисленным просьбам горожан появится вертолет. Она отметила, что планируется создание спортивной аллеи вдоль озер, где люди смогут заниматься пробежкой, спортивной ходьбой и кататься на велосипедах и роликах.

17 августа проект благоустройства парка Победы будет доработан и направлен на региональный этап конкурса «Парки малых городов».

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