Нижегородские ученые получили премию правительства РФ

Нижегородцы получили премию за цикл трудов «А. С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания: учебная книга по истории, теории и практике воспитания». Ученые посвятили своему проекту десять лет (с 2007 по 2017 год) в исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика А. С. Макаренко» на базе НГПУ. Лауреатами стали доктор педагогических наук, профессор, научный консультант Анатолий Фролов, кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник Сергей Аксенов и доктор педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией Елена Илалтдинова.

— Наш коллектив сумел собрать воедино труды великого советского педагога и писателя ХХ века Антона Макаренко и, проведя текстологическую работу по восстановлению правок, выпустить сборник без купюр — единственное современное макаренковское издание, — рассказала «РГ» Елена Илалтдинова. — Сняв цензуру советского периода, мы, например, узнали, что отношение Макаренко к пионерскому движению было критическим. Сборник построен в формате учебного издания и рассчитан, прежде всего, на макаренковедов.

Издания доступны в книгохранилище вуза и Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени Ленина.

По словам заведующей исследовательской лабораторией «Воспитательная педагогика А. С. Макаренко», следующим этапом проекта должен стать выпуск электронной версии сборника.