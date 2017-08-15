Нижегородские ученые получили премию правительства РФ

Нижегородцы получили премию за цикл трудов «А. С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания: учебная книга по истории, теории и практике воспитания». Ученые посвятили своему проекту десять лет (с 2007 по 2017 год) в исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика А. С. Макаренко» на базе НГПУ. Лауреатами стали доктор педагогических наук, профессор, научный консультант Анатолий Фролов, кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник Сергей Аксенов и доктор педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией Елена Илалтдинова.
— Наш коллектив сумел собрать воедино труды великого советского педагога и писателя ХХ века Антона Макаренко и, проведя текстологическую работу по восстановлению правок, выпустить сборник без купюр — единственное современное макаренковское издание, — рассказала «РГ» Елена Илалтдинова. — Сняв цензуру советского периода, мы, например, узнали, что отношение Макаренко к пионерскому движению было критическим. Сборник построен в формате учебного издания и рассчитан, прежде всего, на макаренковедов.
Издания доступны в книгохранилище вуза и Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени Ленина.
По словам заведующей исследовательской лабораторией «Воспитательная педагогика А. С. Макаренко», следующим этапом проекта должен стать выпуск электронной версии сборника.
Награждение лауреатов планируется провести в Московском Кремле и приурочить ко Дню учителя, который традиционно празднуется 5 октября.