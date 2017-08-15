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17:17 (мск), источник: Sputnik.by

Минская пенсионерка ночью вызвала спасателей МЧС, чтобы снять кольцо

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Столичные спасатели помогли пожилой жительнице Минска снять с руки обручальное кольцо, сообщили Sputnik во вторник в Минском городском управлении МЧС.

Источник: Sputnik.by

Женщина, проживающая на улице Водолажского, позвонила на линию «101» в 00:54 во вторник.

«Застрявшее на правой руке кольцо было обручальным, к тому же палец стал постепенно опухать», — сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасатели сняли украшение при помощи кусачек. Женщина в результате произошедшего не пострадала.

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