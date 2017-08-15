Минская пенсионерка ночью вызвала спасателей МЧС, чтобы снять кольцо
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Столичные спасатели помогли пожилой жительнице Минска снять с руки обручальное кольцо, сообщили Sputnik во вторник в Минском городском управлении МЧС.
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Столичные спасатели помогли пожилой жительнице Минска снять с руки обручальное кольцо, сообщили Sputnik во вторник в Минском городском управлении МЧС.
Женщина, проживающая на улице Водолажского, позвонила на линию «101» в 00:54 во вторник.
«Застрявшее на правой руке кольцо было обручальным, к тому же палец стал постепенно опухать», — сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что спасатели сняли украшение при помощи кусачек. Женщина в результате произошедшего не пострадала.