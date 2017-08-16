Археологи готовы состарить Москву на 100 лет

Источник: Москва 24

Москва может оказаться на 100 лет древнее, чем считалось ранее. Такое заявление сделал замруководителя департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашев, передает Агентство «Москва».

Несомненно, Москва образовалась раньше даты 1147 год. Сейчас, скорее, коллеги уже спорят, можем ли мы это считать непосредственно городом или это была сеть каких-то поселений. Леонид Кондрашев Главный археолог столицы

«Находки имеют такой городской характер, но дискуссия будет жаркая. Не все ученые готовы признать более раннюю дату Москвы, потому что это уже очень плотно вошло в оборот. Я бы все-таки относил где-то на 100 лет ранее, связывал бы с походами Изяслава Ярославича на племя голядь, в Москве есть речка Голедянка», — пояснил он.

По словам Кондрашева, основание городов, как правило, исчисляют с даты их первого упоминания в летописях, однако, археологические находки свидетельствуют о еще более почтенном возрасте столицы.

Скорее всего, Москва была таким опорным пунктом, где с одной стороны можно было собирать дань, с другой стороны благодаря опорным пунктам предоставлять окрестным племенам вооруженную защиту», − предположил археолог. «С XI века происходит бурный рост поселения, людям было удобно жить в местности, которая обеспечена защитой, несмотря на то, что сведений о постоянном князе у нас нет, я думаю, еще ученым предстоит поспорить. Леонид Кондрашев Главный археолог столицы