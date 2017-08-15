Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?
Королевское общество защиты животных заявило, что британцы должны прекратить выгуливать своих кошек на поводке. По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс.
Королевское общество защиты животных заявило, что британцы должны прекратить выгуливать своих кошек на поводке. По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс.
Что случилось?
Королевское общество защиты животных заявило, что британцы должны прекратить выгуливать своих кошек на поводке. По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс. Дело в том, что у кошек очень сильно развито чувство контроля, а поводок лишает их свободы передвижения, к которой они привыкли дома. На поводке кошка не имеет возможности быстро спрятаться, если ее
Да, многие выгуливают своих питомцев, и не только в Великобритании. В инстаграме есть несколько тематических аккаунтов, посвященных «приключениям» кошек. Многие владельцы берут кошек не только на прогулку по городу, но и в многодневные походы. Некоторые заводят своим питомцам отдельные
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А что говорят ветеринары?
У ветеринаров нет единого мнения насчет выгула кошек на поводке. Однако большинство ученых согласны, что улица несет риск для здоровья животного, особенно, если кошка гуляет сама по себе. «Нахождение кошки на улице повышает шансы пораниться или заразиться инфекционными заболеваниями: вирусом кошачьей лейкемии и вирусом иммунодефицита кошек», — считает доктор ветеринарных наук Джейн Брант.
В целом ветеринары не запрещают выгуливать кошек, однако советуют приучать животное к поводку в домашних условиях, а не на улице. Поводок должен ассоциироваться у кошки с
Аня Шпильковская