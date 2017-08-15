От станции Теплый Стан начали ходить автобусы в Германию
Маршрут стал наиболее протяженным среди международных.
Маршрут стал наиболее протяженным среди международных.
На автостанции Мосгортранса Теплый Стан открыто новое международное автобусное направление — в Германию.
Маршрут предусматривает остановочные пункты в Берлине, Ганновере, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Магдебурге,
Мосгортранс заинтересован в расширении географии международных рейсов. Сегодня от наших автостанций можно отправиться в Армению, Белоруссию, Грузию, Латвию, Молдову, Польшу, на Украину и в Эстонию. Маршрут в Германию стал наиболее протяженным среди международных — его длина превышает три тысячи километров.
Приобрести билеты на проезд можно в кассах автостанций, онлайн — через сайт Мосгортранса и партнеров, а также в 500 терминалах самообслуживания по всему городу.
На территории пунктов отправления и прибытия ГУП «Мосгортранс» работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть