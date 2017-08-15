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17:06 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

От станции Теплый Стан начали ходить автобусы в Германию

Маршрут стал наиболее протяженным среди международных.

На автостанции Мосгортранса Теплый Стан открыто новое международное автобусное направление — в Германию.

Маршрут предусматривает остановочные пункты в Берлине, Ганновере, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Магдебурге, Франкфурте-на-Майне, Эссене и других городах. Отправление рейсов осуществляется по четвергам в 14:00.

Мосгортранс заинтересован в расширении географии международных рейсов. Сегодня от наших автостанций можно отправиться в Армению, Белоруссию, Грузию, Латвию, Молдову, Польшу, на Украину и в Эстонию. Маршрут в Германию стал наиболее протяженным среди международных — его длина превышает три тысячи километров.
Евгений Жигунов
Директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс»

Приобрести билеты на проезд можно в кассах автостанций, онлайн — через сайт Мосгортранса и партнеров, а также в 500 терминалах самообслуживания по всему городу.

На территории пунктов отправления и прибытия ГУП «Мосгортранс» работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi.

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