От станции Теплый Стан начали ходить автобусы в Германию

Мосгортранс заинтересован в расширении географии международных рейсов. Сегодня от наших автостанций можно отправиться в Армению, Белоруссию, Грузию, Латвию, Молдову, Польшу, на Украину и в Эстонию. Маршрут в Германию стал наиболее протяженным среди международных — его длина превышает три тысячи километров.

Евгений Жигунов Директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс»