Ростовские актеры снялись в ситкоме с тренером Путина

Режиссером ситкома стал Андрей Иванов. По сюжету в каждой серии персонал и клиенты фитнес-клуба попадают в различные забавные ситуации.

«С Валерием мы познакомились весной, он участвовал в ростовском сезоне реалити-шоу “Бои белых воротничков”, — рассказал Богдан Хмельницкий. — Мы сразу поняли, что такой типаж в ситкоме будет смотреться очень органично — ему досталась роль брутального тренера Валеры. А Галя в образе технической служащей вообще станет новой королевой комедии».