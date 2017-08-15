Ростовские актеры снялись в ситкоме с тренером Путина
Ростовские актеры Валерий Локтионов и Галина Корень снялись в шестисерийном ситкоме «Фитнес-клуб» продюсера Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает
Ростовские актеры Валерий Локтионов и Галина Корень снялись в шестисерийном ситкоме «Фитнес-клуб» продюсера Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает
Режиссером ситкома стал Андрей Иванов. По сюжету в каждой серии персонал и клиенты
«С Валерием мы познакомились весной, он участвовал в ростовском сезоне
Главную роль в сериале играет Михаил Кокляев. В ситкоме также снялись Анатолий Журавлев («Брат», «Жмурки»), Александр Стекольников («Универ»), Александр Тютрюмов («Убойная сила»), Ева Авеева («Сестры по крови»), Полина Приходько («Улицы разбитых фонарей»). Кроме того, в проекте принял участие один из самых известных тренеров России Юрий Голубев, который тренировал Никиту Михалкова и президента Владимира Путина. Добавим, что ситком появится сразу в открытом доступе осенью.