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17:37 (мск), источник: Городской репортер

Ростовские актеры снялись в ситкоме с тренером Путина

Ростовские актеры Валерий Локтионов и Галина Корень снялись в шестисерийном ситкоме «Фитнес-клуб» продюсера Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Режиссером ситкома стал Андрей Иванов. По сюжету в каждой серии персонал и клиенты фитнес-клуба попадают в различные забавные ситуации.

«С Валерием мы познакомились весной, он участвовал в ростовском сезоне реалити-шоу “Бои белых воротничков”, — рассказал Богдан Хмельницкий. — Мы сразу поняли, что такой типаж в ситкоме будет смотреться очень органично — ему досталась роль брутального тренера Валеры. А Галя в образе технической служащей вообще станет новой королевой комедии».

Главную роль в сериале играет Михаил Кокляев. В ситкоме также снялись Анатолий Журавлев («Брат», «Жмурки»), Александр Стекольников («Универ»), Александр Тютрюмов («Убойная сила»), Ева Авеева («Сестры по крови»), Полина Приходько («Улицы разбитых фонарей»). Кроме того, в проекте принял участие один из самых известных тренеров России Юрий Голубев, который тренировал Никиту Михалкова и президента Владимира Путина. Добавим, что ситком появится сразу в открытом доступе осенью.

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