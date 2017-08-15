Улицы Бельц заполнили отходы, а мэрия не возобновляет контракт с фирмой по вывозу мусора

Эту задачу перепоручили муниципальному предприятию, но оно не справляется с объемом работ.
Жители Бельц говорят, что в городе стало очень грязно.
Ситуация стала ухудшаться после того, как беглый мэр Ренато Усатый два года назад стал угрожать представителям фирмы по вывозу мусора и, в конечном итоге, незаконно расторг с ними контракт.
Компании так и не удалось возобновить контракт с местной администрацией.
«До сих пор так и не получили ответа. Муниципальные предприятия с таким количеством мусора не справляются. Поэтому они винят во всем компанию, которая занимается его вывозом со дворов», — сказал глава фирмы по вывозу мусора Александр Платон.
Представители Бельцкого экологического агентства утверждают, что ситуация в городе дошла до критической отметки.
«Мы пока не можем сказать, кто именно виновен. Необходимо тщательно изучить и проанализировать все аспекты с юридической точки зрения», — сообщил замглавы Экологического агентства Бельц Игорь Лазэр.
В мэрии отказались прокомментировать проблему.
Ежедневно из дворов Бельц вывозят более 200 кубометров бытового мусора.