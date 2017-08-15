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17:39 (мск), источник: Publika.md

Улицы Бельц заполнили отходы, а мэрия не возобновляет контракт с фирмой по вывозу мусора

Бельцы утопают в бытовых отходах. Ситуация начала ухудшаться с тех пор, как местные власти незаконно приостановили действие контракта с компанией, которая занималось эвакуацией мусора из дворов.

Источник: Publika.md

Эту задачу перепоручили муниципальному предприятию, но оно не справляется с объемом работ.

Жители Бельц говорят, что в городе стало очень грязно.

Ситуация стала ухудшаться после того, как беглый мэр Ренато Усатый два года назад стал угрожать представителям фирмы по вывозу мусора и, в конечном итоге, незаконно расторг с ними контракт.

Компании так и не удалось возобновить контракт с местной администрацией.

«До сих пор так и не получили ответа. Муниципальные предприятия с таким количеством мусора не справляются. Поэтому они винят во всем компанию, которая занимается его вывозом со дворов», — сказал глава фирмы по вывозу мусора Александр Платон.

Представители Бельцкого экологического агентства утверждают, что ситуация в городе дошла до критической отметки.

«Мы пока не можем сказать, кто именно виновен. Необходимо тщательно изучить и проанализировать все аспекты с юридической точки зрения», — сообщил замглавы Экологического агентства Бельц Игорь Лазэр.

В мэрии отказались прокомментировать проблему.

Ежедневно из дворов Бельц вывозят более 200 кубометров бытового мусора.

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