Автор «Игры престолов» пообедал в выборгском ресторане и встретился с фанатами
Современный американский
Современный американский
Автор «Игры престолов» посетил Выборгский замок и пообедал с директором Выборгского музея заповедника Владимиром Цоем в ресторане «Русский двор».
По сообщениям СМИ, Владимир Цой и Джордж Мартин обсуждали создание тематической зоны «Игры престолов» на территории Выборгского замка. В самом музее пока не прокомментировали встречу с писателем.
После трапезы писатель не стал долго общаться с фанатами, сославшись на усталость.
Но нескольким счастливчикам удалось сфотографироваться с знаменитым писателем. Житель Выборга Антон Воробьев, которому удалось сделать селфи с фантастом, рассказал ivbg, что Мартин выглядел уставшим.
Напомним, что ранее в социальных сетях появились фотографии Джорджа Мартина гуляющего на территории Выборгского замка. С 18 по 21 августа писатель будет находиться на «Петербургской фантастической ассамблее». Она пройдет в загородном отеле в поселке Рощино Выборгского района.