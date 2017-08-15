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18:57 (мск), источник: ivbg.ru

Автор «Игры престолов» пообедал в выборгском ресторане и встретился с фанатами

Современный американский писатель-фантаст Джордж Мартин посетил Выборг, пообедал в ресторане с видом на Выборгский замок и сфотографировался с фанатами.

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фотографий

Автор «Игры престолов» посетил Выборгский замок и пообедал с директором Выборгского музея заповедника Владимиром Цоем в ресторане «Русский двор».

По сообщениям СМИ, Владимир Цой и Джордж Мартин обсуждали создание тематической зоны «Игры престолов» на территории Выборгского замка. В самом музее пока не прокомментировали встречу с писателем.

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После трапезы писатель не стал долго общаться с фанатами, сославшись на усталость.

Но нескольким счастливчикам удалось сфотографироваться с знаменитым писателем. Житель Выборга Антон Воробьев, которому удалось сделать селфи с фантастом, рассказал ivbg, что Мартин выглядел уставшим.

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Напомним, что ранее в социальных сетях появились фотографии Джорджа Мартина гуляющего на территории Выборгского замка. С 18 по 21 августа писатель будет находиться на «Петербургской фантастической ассамблее». Она пройдет в загородном отеле в поселке Рощино Выборгского района.

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