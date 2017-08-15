По решению суда Баста выплатит Децлу 350 тысяч рублей

Василий Вакуленко специально прилетел из Москвы в Ростов, чтобы лично принять в нем участие. А вот истца — Кирилла Толмацкого — представлял адвокат. Он подтвердил намерения своего доверителя взыскать с Вакуленко четыре миллиона рублей.