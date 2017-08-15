В Воронеже на улице Никитинской на три часа запретят парковку
Ограничение будет действовать 16 августа. Городские власти запретят парковку на улице Никитинской в Воронеже в среду, 16 августа.
Ограничение будет действовать 16 августа. Городские власти запретят парковку на улице Никитинской в Воронеже в среду, 16 августа.
Ограничения связаны с уборкой тротуаров и прилотковой зоны проезжей части от песка и грязи, сообщила
Автомобилистам нельзя будет парковаться на участке улицы Никитинской (нечётная сторона) от улицы Куколкина до улицы 9 Января. Ограничение будет действовать три часа — с 8:00 до 11:00, уточнили в горадминистрации.
Мэрия Воронежа заранее извинилась перед автомобилистами за временные неудобства.
Дарья Крымова.