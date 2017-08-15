Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Тину Канделаки заподозрили в беременности
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс - СМИ
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ракета США не смогла подбить танк РФ в Сирии – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
18:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на улице Никитинской на три часа запретят парковку

Ограничение будет действовать 16 августа. Городские власти запретят парковку на улице Никитинской в Воронеже в среду, 16 августа.

Ограничения связаны с уборкой тротуаров и прилотковой зоны проезжей части от песка и грязи, сообщила пресс-служба мэрии.

Автомобилистам нельзя будет парковаться на участке улицы Никитинской (нечётная сторона) от улицы Куколкина до улицы 9 Января. Ограничение будет действовать три часа — с 8:00 до 11:00, уточнили в горадминистрации.

Мэрия Воронежа заранее извинилась перед автомобилистами за временные неудобства.

Дарья Крымова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
Бывший спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь