В Воронеже на улице Никитинской на три часа запретят парковку

Ограничения связаны с уборкой тротуаров и прилотковой зоны проезжей части от песка и грязи, сообщила пресс-служба мэрии.

Автомобилистам нельзя будет парковаться на участке улицы Никитинской (нечётная сторона) от улицы Куколкина до улицы 9 Января. Ограничение будет действовать три часа — с 8:00 до 11:00, уточнили в горадминистрации.