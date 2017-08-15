Жаркая погода вернётся во многие регионы Казахстана в среду, 16 августа
Прогноз погоды на 16 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 16 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 24−26.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь. Температура ночью составит 15−17 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 16 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днём от 21 до 26.
На территории Актюбинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночная температура 13−18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−30 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 12 до 17 тепла, днём 27−32 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 15−20 тепла, днём 28−33 жары.
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В Жамбылской области переменная облачность, днём местами возможен дождь, гроза. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 28−32 тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, днём 20−25 градусов по Цельсию.
В Костанайской области переменная облачность, осадков не ожидается. 16 августа на территории региона ожидается ночью всего 7−12 тепла, днём 22−27.
Переменная облачность, ночью местами дождь, гроза, ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 17−22 тепла, днём 27−32.
На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 21−26 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31−36 градусов жары.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 5−10 тепла, днём воздух прогреется до 18−23.
Переменная облачность, погода без осадков ожидается в
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