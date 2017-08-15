Жаркая погода вернётся во многие регионы Казахстана в среду, 16 августа

Источник: Informburo.kz

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 24−26.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь. Температура ночью составит 15−17 тепла, днём от 27 до 29 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 16 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днём от 21 до 26.

На территории Актюбинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночная температура 13−18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−30 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 12 до 17 тепла, днём 27−32 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 15−20 тепла, днём 28−33 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит ночью 8−13 градусов. Днём ожидается от 18 до 23 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, днём местами возможен дождь, гроза. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 28−32 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, днём 27−32 градуса по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, днём 20−25 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, осадков не ожидается. 16 августа на территории региона ожидается ночью всего 7−12 тепла, днём 22−27.

Переменная облачность, ночью местами дождь, гроза, ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 17−22 тепла, днём 27−32.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 21−26 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31−36 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 5−10 тепла, днём воздух прогреется до 18−23.

Переменная облачность, погода без осадков ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 7−12 тепла, днём от 20 до 25 градусов по Цельсию.