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20:06 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 августа

В среду в Молдове будет солнечно, ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках 29 выше ноля, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве плюс 31, в Кишинёве и Тирасполе — 32, в Леове 33 градуса. В Комрате и Кагуле — 34.

В ближайшие дни будет жарко. Днём в столице ожидается до плюс 34, ночью — 18 градусов.

На морском побережье солнечно. В Барселоне 28 выше ноля, в Констанце — 29. В Одессе и Варне 31 градус, в Будве — 33.

В Анталье и Салониках плюс 34, в Ницце — 29, в Ларнаке 33 выше ноля. На египетских курортах воздух прогреется до 36 градусов.

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