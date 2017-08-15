Прогноз погоды на 16 августа

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках 29 выше ноля, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве плюс 31, в Кишинёве и Тирасполе — 32, в Леове 33 градуса. В Комрате и Кагуле — 34.

В ближайшие дни будет жарко. Днём в столице ожидается до плюс 34, ночью — 18 градусов.

На морском побережье солнечно. В Барселоне 28 выше ноля, в Констанце — 29. В Одессе и Варне 31 градус, в Будве — 33.