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18:48 (мск), источник: Nur.kz

Алматинская область лидирует по количеству смертельных ДТП

Алматинская область лидирует по количеству ДТП со смертельным исходом. С начала году в области произошло 968 ДТП, в которых погибли 191 человек, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области.

Источник: Nur.kz

Одной из причин такой статистики является большое количество транспортных средств, проходящих по местным и республиканским дорогам (Алматы — Усть-Каменогорск, протяженность в Алматинской области 560 км, Алматы — Хоргос — 332 км, Алматы — Бишкек — 140 км, Алматы — Астана — 385 км).

Другой причиной смертности на дорогах является невнимательность водителей — превышение допустимой скорости, несоблюдение режима сна.

В целях профилактики и предотвращения ДТП по инициативе прокуратуры Алматинской области в местах наибольшей концентрации аварий размещены предостерегающие тематические билборды на казахском и русском языках — «Не торопись за решетку. Пропусти пешеходов», «Водитель, тебя ждут дома», «Соблюдай скоростной режим».

Предостерегающие стенды согласно проекту размещены за пределами областного центра (Талдыкорган), вдоль дорог республиканского значения.

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