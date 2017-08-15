Алматинская область лидирует по количеству смертельных ДТП
Алматинская область лидирует по количеству ДТП со смертельным исходом. С начала году в области произошло 968 ДТП, в которых погибли 191 человек, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Алматинская область лидирует по количеству ДТП со смертельным исходом. С начала году в области произошло 968 ДТП, в которых погибли 191 человек, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Одной из причин такой статистики является большое количество транспортных средств, проходящих по местным и республиканским дорогам (Алматы —
Другой причиной смертности на дорогах является невнимательность водителей — превышение допустимой скорости, несоблюдение режима сна.
В целях профилактики и предотвращения ДТП по инициативе прокуратуры Алматинской области в местах наибольшей концентрации аварий размещены предостерегающие тематические билборды на казахском и русском языках — «Не торопись за решетку. Пропусти пешеходов», «Водитель, тебя ждут дома», «Соблюдай скоростной режим».
Предостерегающие стенды согласно проекту размещены за пределами областного центра (Талдыкорган), вдоль дорог республиканского значения.