Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
Решение было принято после скандала с видеопаспортами
Решение было принято после скандала с видеопаспортами
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Телеведущий Тимур Кизяков вместе с проектом «Пока все дома» ушел с Первого канала по собственному желанию еще в мае, после скандала с видеопаспортами
«27 или 28 мая Первый канал получил официальное письмо от телекомпании “Дом”, производителя программы “Пока все дома”, с печатью, подписью, с исходящим и входящим номером, о том, что мы прекращаем выпуск программы “Пока все дома” для Первого канала. Основная причина в том, что для нас стали неприемлемы методы руководства Первого канала», — сказал он.
По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами. Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, на поездки в регионы также нужны командировочные расходы. Сравнивать этот продукт с короткими видеозарисовками о детях, которые готовят некоторые фонды, занимающиеся усыновлением, некорректно, считает Кизяков. На вопрос о дальнейшей судьбе проекта Кизяков не ответил.
«Успокаивает то, что 2,5 тыс. детей — в семьях», — заключил он.
«Решение о подготовке новой программы (вместо “Пока все дома” — прим. ТАСС) было принято еще в апреле», — сообщил источник.
О видеопаспортах
В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.
В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для
Эти цифры и тот факт, что компания судилась с другими организациями, которые также создавали видеопаспорта для сирот, вызвали дискуссию в соцсетях и на страницах СМИ.