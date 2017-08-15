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19:11 (мск), источник: ТАСС

Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе

Решение было принято после скандала с видеопаспортами детей-сирот, которым в рамках программы «Пока все дома» искали приемных родителей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Телеведущий Тимур Кизяков вместе с проектом «Пока все дома» ушел с Первого канала по собственному желанию еще в мае, после скандала с видеопаспортами детей-сирот, которым в рамках программы искали приемных родителей. Об этом ТАСС во вторник сообщил сам Кизяков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что программа больше не будет выходить на Первом канале. На сайте телеканала последний ее выпуск датирован 4 июня 2017 года. Бессменным ведущим программы с 1992 года был Тимур Кизяков. Его супруга Елена вела рубрику «У вас будет ребенок».
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«27 или 28 мая Первый канал получил официальное письмо от телекомпании “Дом”, производителя программы “Пока все дома”, с печатью, подписью, с исходящим и входящим номером, о том, что мы прекращаем выпуск программы “Пока все дома” для Первого канала. Основная причина в том, что для нас стали неприемлемы методы руководства Первого канала», — сказал он.

По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами. Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, на поездки в регионы также нужны командировочные расходы. Сравнивать этот продукт с короткими видеозарисовками о детях, которые готовят некоторые фонды, занимающиеся усыновлением, некорректно, считает Кизяков. На вопрос о дальнейшей судьбе проекта Кизяков не ответил.

«Успокаивает то, что 2,5 тыс. детей — в семьях», — заключил он.

В одной из телекомпаний, которая работает с Первым каналом, ТАСС сообщили, что в отношении Кизякова в апреле было инициировано внутреннее расследование Первого канала после публикаций в социальных сетях о видеопаспортах для детей-сирот и судах за право единоличного использования этого термина.

«Решение о подготовке новой программы (вместо “Пока все дома” — прим. ТАСС) было принято еще в апреле», — сообщил источник.

О видеопаспортах

В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.

В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова, придумавшего информационно-поисковую систему «Видеопаспорт».

По словам представителя Минобрнауки, в 2014 году организация сняла 150 роликов о детях-сиротах, в 2015-м — 100, в 2016-м — также 100 роликов, а стоимость одного видеопаспорта составляла 100 тыс. рублей.

Эти цифры и тот факт, что компания судилась с другими организациями, которые также создавали видеопаспорта для сирот, вызвали дискуссию в соцсетях и на страницах СМИ.

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