Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Телеведущий Тимур Кизяков вместе с проектом «Пока все дома» ушел с Первого канала по собственному желанию еще в мае, после скандала с видеопаспортами детей-сирот, которым в рамках программы искали приемных родителей. Об этом ТАСС во вторник сообщил сам Кизяков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что программа больше не будет выходить на Первом канале. На сайте телеканала последний ее выпуск датирован 4 июня 2017 года. Бессменным ведущим программы с 1992 года был Тимур Кизяков. Его супруга Елена вела рубрику «У вас будет ребенок».

«27 или 28 мая Первый канал получил официальное письмо от телекомпании “Дом”, производителя программы “Пока все дома”, с печатью, подписью, с исходящим и входящим номером, о том, что мы прекращаем выпуск программы “Пока все дома” для Первого канала. Основная причина в том, что для нас стали неприемлемы методы руководства Первого канала», — сказал он.

По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами. Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, на поездки в регионы также нужны командировочные расходы. Сравнивать этот продукт с короткими видеозарисовками о детях, которые готовят некоторые фонды, занимающиеся усыновлением, некорректно, считает Кизяков. На вопрос о дальнейшей судьбе проекта Кизяков не ответил.

«Успокаивает то, что 2,5 тыс. детей — в семьях», — заключил он.

В одной из телекомпаний, которая работает с Первым каналом, ТАСС сообщили, что в отношении Кизякова в апреле было инициировано внутреннее расследование Первого канала после публикаций в социальных сетях о видеопаспортах для детей-сирот и судах за право единоличного использования этого термина.

«Решение о подготовке новой программы (вместо “Пока все дома” — прим. ТАСС) было принято еще в апреле», — сообщил источник.

О видеопаспортах

В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.

В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова, придумавшего информационно-поисковую систему «Видеопаспорт».

По словам представителя Минобрнауки, в 2014 году организация сняла 150 роликов о детях-сиротах, в 2015-м — 100, в 2016-м — также 100 роликов, а стоимость одного видеопаспорта составляла 100 тыс. рублей.