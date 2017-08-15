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19:13 (мск), источник: Newtimes.kz

«Юрту на колесах» презентовал шымкентский изобретатель

В Шымкенте местный изобретатель презентовал «юрту на колесах», передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Ремесленник Еркинбек Букебаев давно известен своими необычными идеями. Это уже третье творение мастера. Не так давно он изготовил передвижной плодоовощной ларек. Это очень удивило горожан, так же, как и «юрта на колесах». Неподдельный интерес она вызвала даже у президента страны Нурсултана Назарбаева во время его рабочей поездки по региону. Тогда инновационному проекту даже дали название — «Қазақ арбасы».

На создание народному мастеру хватило всего шесть месяцев. Некоторые детали пришлось заказывать из-за границы. Свое творение, которое объединяет национальное ремесло и современные технологии, изобретатель теперь намерен презентовать на международной выставке EXPO в Астане.

«Впервые во всем мире мы демонстрируем технологию, где в обустройстве обычной юрты присутствует механизированная часть. Нам удалось совместить технологические достижения XXI века с нашим национальным достоянием. Мы учитывали все современные требования в части санитарной гигиены и архитектурного дизайна. Как видите, проект получился неплохой», — рассказал изобретатель Еркинбек Букебаев.

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