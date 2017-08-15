«Юрту на колесах» презентовал шымкентский изобретатель

Ремесленник Еркинбек Букебаев давно известен своими необычными идеями. Это уже третье творение мастера. Не так давно он изготовил передвижной плодоовощной ларек. Это очень удивило горожан, так же, как и «юрта на колесах». Неподдельный интерес она вызвала даже у президента страны Нурсултана Назарбаева во время его рабочей поездки по региону. Тогда инновационному проекту даже дали название — «Қазақ арбасы».