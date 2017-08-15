В толще Антарктиды сделали находку, которая угрожает человечеству

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Все они имеют высоту от 100 до 3850 метров, сообщает National Geographic.

До недавнего времени вулканы были скрыты под четырехкилометровым пластом льда. Заметить их позволило глобальное потепление, ускорившее таяние ледников.

Исследования велись с помощью радиолокационного зондирования. Находка была сделана в регионе, известном как Западно-Антарктическая рифтовая система, которая простирается на 3500 километров от шельфового ледника Антарктиды до Антарктического полуострова. Скопление вулканов здесь напоминает восточно-африканский вулканический массив, ранее считавшийся крупнейшим в мире. Местоположение некоторых из найденных вулканов.

Ранее было известно о 47 вулканах в Антарктиде. После нового открытия их количество возросло до 138. Теперь экспертам предстоит определить потенциальную активность новых вулканов.