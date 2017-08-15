В толще Антарктиды сделали находку, которая угрожает человечеству
Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды новый крупнейший вулканический регион на планете — 91 ранее неизвестный вулкан.
Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды новый крупнейший вулканический регион на планете — 91 ранее неизвестный вулкан.
Все они имеют высоту от 100 до 3850 метров, сообщает National Geographic.
До недавнего времени вулканы были скрыты под четырехкилометровым пластом льда. Заметить их позволило глобальное потепление, ускорившее таяние ледников.
Исследования велись с помощью радиолокационного зондирования. Находка была сделана в регионе, известном как
Ранее было известно о 47 вулканах в Антарктиде. После нового открытия их количество возросло до 138. Теперь экспертам предстоит определить потенциальную активность новых вулканов.
В ближайшее время они вряд ли проснутся. Однако по словам ученых, даже если хотя бы один из них начнет извергаться, последствия для планеты будут катастрофическими. Уже сейчас уровень Мирового океана растет