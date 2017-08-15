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19:30 (мск), источник: Tengrinews

В толще Антарктиды сделали находку, которая угрожает человечеству

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды новый крупнейший вулканический регион на планете — 91 ранее неизвестный вулкан.

Источник: Tengrinews

Все они имеют высоту от 100 до 3850 метров, сообщает National Geographic.

До недавнего времени вулканы были скрыты под четырехкилометровым пластом льда. Заметить их позволило глобальное потепление, ускорившее таяние ледников.

Исследования велись с помощью радиолокационного зондирования. Находка была сделана в регионе, известном как Западно-Антарктическая рифтовая система, которая простирается на 3500 километров от шельфового ледника Антарктиды до Антарктического полуострова. Скопление вулканов здесь напоминает восточно-африканский вулканический массив, ранее считавшийся крупнейшим в мире. Местоположение некоторых из найденных вулканов.

Ранее было известно о 47 вулканах в Антарктиде. После нового открытия их количество возросло до 138. Теперь экспертам предстоит определить потенциальную активность новых вулканов.

В ближайшее время они вряд ли проснутся. Однако по словам ученых, даже если хотя бы один из них начнет извергаться, последствия для планеты будут катастрофическими. Уже сейчас уровень Мирового океана растет из-за таяния антарктического льда, а вулканы, выплеснув раскаленную лаву, ускорят этот процесс.

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