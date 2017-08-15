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15 августа, источник: АиФ Челябинск

Воздух в Челябинске стал рекордно чистым впервые за 5 лет — Росприроднадзор

Стандартный индекс загрязнения атмосферы составил 6,1.

Челябинск исключён из списка городов с экстремально высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщил руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров на совещании с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.

Сидоров напомнил, что столица Южного Урала входит в зону особого внимания ведомства. Поэтому Росприроднадзор работает там в усиленном режиме, с проведением ночных рейдов и посменных дежурств в зонах влияния опасных объектов. В результате проверочных мероприятий стандартный индекс загрязнения атмосферы в Челябинске в последнее время достиг минимального значения за последние пять лет и составил 6,1. В 2014 году этот показатель был равен 15,6; в 2015 — 13,1; в 2016-м — 10,4.

«В данной ситуации можно говорить о реальном экологическом эффекте для жителей Челябинска, в результате которого город вышел из экстремального диапазона загрязнения воздуха», — приводит слова Сергея Донского пресс-служба Минприроды России.

Отметим, ранее замминистра экологии Челябинской области Андрей Новосёлов объяснил снижение индекса загрязнения в Челябинске не природоохранными мероприятиями, а падением производства.

Справка.

Стандартный индекс (СИ) — наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Она определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах района за всеми примесями за месяц или за год. Показатель СИ официально входит в систему оценок Росгидромета.

Шкала оценок индекса СИ.

  • 0−1 — низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха,
  • 2−4 — повышенный уровень загрязнения;
  • 5−10 — высокий уровень загрязнения;
  • более 10 — очень высокий уровень загрязнения.
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