Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

«Реальный возраст Москвы подлежит более глубокому изучению, это дискуссионный вопрос, который требует очень тщательного изучения. Сам факт находки заставляет нас очень серьёзно этот вопрос проработать. Можно говорить о комплексе находок, которые могут дать возможность уточнить дату основания Москвы», — рассказал Кондрашев.

«Несомненно, князь (Юрий Долгорукий — ред.) приезжал уже в некие селения, причём очень укреплённые. Это, кстати, отмечают многие историки. В ходе археологических раскопок, кстати, обнаружено селище X века, которое маркирует приход славян сюда. Но до этого здесь жили и финно-угорские племена. Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее», — отметил Кондрашев.