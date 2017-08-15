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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Историки могут пересмотреть реальный возраст Москвы, сообщил РИА Новости главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

Источник: РИА Новости

«Реальный возраст Москвы подлежит более глубокому изучению, это дискуссионный вопрос, который требует очень тщательного изучения. Сам факт находки заставляет нас очень серьёзно этот вопрос проработать. Можно говорить о комплексе находок, которые могут дать возможность уточнить дату основания Москвы», — рассказал Кондрашев.

По его словам, дата основания Москвы — это условная дата.

«Несомненно, князь (Юрий Долгорукий — ред.) приезжал уже в некие селения, причём очень укреплённые. Это, кстати, отмечают многие историки. В ходе археологических раскопок, кстати, обнаружено селище X века, которое маркирует приход славян сюда. Но до этого здесь жили и финно-угорские племена. Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее», — отметил Кондрашев.

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