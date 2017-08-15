Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе на пенсию

Источник: Tengrinews

По мнению профессора Лондонской школы бизнеса Линды Грэттон, молодое поколение должно думать о работе не как о способе получения денег для пенсионного обеспечения. Она считает, что трудовая занятость в нынешних условиях является источником «накопления нематериальных активов». Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.

Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят «неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы», которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию. А в исследовательском институте Institute for Fiscal Studies напомнили, что нынешнее молодое поколение является первым после Второй мировой войны, которое не имеет возможности получать хороший доход в начале карьеры.

Как отмечает The Sunday Times, выход на пенсию является довольно новым явлением. В европейских странах оно впервые полноценно сформировалось в середине XX века.