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21:36 (мск), источник: Tengrinews

Людям, родившимся после 1981 года, советуют забыть о выходе на пенсию

Миллениалам (поколению родившихся после 1981 года) стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста. Об этом со ссылкой на британскую газету The Sunday Times сообщает Газета.Ru.

Источник: Tengrinews

По мнению профессора Лондонской школы бизнеса Линды Грэттон, молодое поколение должно думать о работе не как о способе получения денег для пенсионного обеспечения. Она считает, что трудовая занятость в нынешних условиях является источником «накопления нематериальных активов». Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.

Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят «неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы», которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию. А в исследовательском институте Institute for Fiscal Studies напомнили, что нынешнее молодое поколение является первым после Второй мировой войны, которое не имеет возможности получать хороший доход в начале карьеры.

Как отмечает The Sunday Times, выход на пенсию является довольно новым явлением. В европейских странах оно впервые полноценно сформировалось в середине XX века.

Миллениалы, или поколение Y, — поколение родившихся после 1981 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. В США к поколению «игрек» принято относить родившихся в 1981—2000 годах. Впрочем, у социологов нет четкой даты начала отсчета для этого поколения.

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