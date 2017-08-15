Новосибирские ученые разработали новый способ лечения рака
Исследователи из новосибирского Академгородка совместно с американскими коллегами разработали новый перспективный метод диагностики и терапии раковых опухолей.
Исследователи из новосибирского Академгородка совместно с американскими коллегами разработали новый перспективный метод диагностики и терапии раковых опухолей.
Сегодня одним из наиболее эффективных методов лечения онкобольных является
Хотя спазер, изготовленный учеными Института автоматики и электрометрии СО РАН, имеет размер всего 22 нанометра, но это довольно сложная конструкция. В центре — наночастицы золота, они окружены оболочкой со специальным красителем. Кроме того, к спазеру «пришили» молекулы фолиевой кислоты, которые должны обеспечить доставку наноконструкции точно по адресу — в раковую клетку. Дело в том, что опухоль жадно поглощает необходимую им для роста фолиевую кислоту, а вот у обычных клеток аппетит намного скромнее. По данным приведенным в статье, опубликованной авторами в Nature Communications, если около 75 процентов спазеров проникают внутрь раковых клеток уже через полчаса инкубации, то в здоровые за это же время проникает лишь 5−11 процентов частиц.
Когда опухоль «заглотит» наживку, раковые клетки облучают лазером. Спазеры вспыхивают как самый настоящий
В раковых клетках спазеры ярко светятся, с высокой точностью выявляя координаты опухоли.
— Когда врач удаляет опухоль, ему нужно четко видеть ее границы, и наша диагностическая методика решает эту проблему, — поясняет доктор
Пока исследователи используют лазер в видимой области спектра, луч которого не слишком хорошо проникает сквозь ткани организма. Для диагностики этого достаточно, но для терапии на глубине маловато. Поэтому ученые намерены разработать наноконструкцию, которая работала бы в ближней части инфракрасного спектра (до 1000 нм). Это обеспечит глубину проникновения луча в ткани до 1 сантиметра, что и требуется для эффективного лечения онкобольных. Еще одно перспективное направление работы — повышение адресности препарата. Вместо фолиевой кислоты на поверхности частицы можно прикрепить антитела — тогда попадание в опухоль будет максимально точным.