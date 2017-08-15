Обладателей «Алтын белгі» зачислили не на те специальности, которые они выбрали

Источник: Newtimes.kz

На прошлой неделе выпускники, набравшие высокие баллы, не получили возможности учиться бесплатно. А теперь обладатели «Алтын белгі» оказались зачислены не на те специальности, которые выбирали.

Бота Мурат провела последние три года за учебниками и конспектами. Все для того, чтобы осуществить мечту — поступить на грант и стать врачом. После ЕНТ она облегченно вздохнула — девушке удалось подтвердить «Алтын белгі». Но потом внезапно выяснилось: вместо медика Боте придется учиться на биотехнолога.

«Оказалось, что поступила на АТУ, “Биотехнологии”, на которые не хотела поступать. Таких много, нас много. Из других городов: Астана, Шымкент, Караганда», — говорит абитуриентка Бота Мурат.

Как выяснилось, перевод с одной специальности на другую — ещё не самое страшное. Некоторые отличники, согласно списку, будут учиться не только не своей профессии, но и не в своём городе. Расстроены все. И родители, и дети.

«124−128 баллов это для “Алтын белгі”, я думаю, это хороший бал, оправданный. С 9 класса мы вместе на дополнительные ходили. Первая специальность была “Учет и аудит”, с обновленным списком мы посмотрели, а там уже стоит третья специальность — это логистика. По мне, я просто не очень хочу на этой специальности учиться», — рассказывает абитуриентка Дина Сайлаубек.

Мамы и папы абитуриентов отправили письма в Генеральную прокуратуру и министерство образования. Впрочем, в последнем ведомстве их поспешили успокоить. Говорят, что в базе произошло смещение.

«124−128 баллов это для «Алтын белгі», для того чтобы все студенты в равной степени могли претендовать на бесплатное образование. Теперь, когда список обновили, все вернут на круги своя.

«Формируется этот список, и эти люди будут восстановлены при первоначальном положении, согласно первому списку. То есть их, поскольку они являются обладателями грантов, их деньги, их финансовые ресурсы будут перекинуты на другие специальности и на специальности, и в те вузы, которые они указывали. Количество этих вузов не превышает 30», — сказал директор национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

В Национальном центре тестирования уверяют: с каждым абитуриентом свяжутся и объяснят недоразумение. Вопрос решится в ближайшие два дня, говорится в сюжете телеканала.

Напомним, на заседании правительства РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о волнующих население правилах приема в высшие учебные заведения. Как заявил глава МОН, спорные вопросы по распределению грантов и приему абитуриентов в вузы нужно решать уже в этом году.