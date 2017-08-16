Пульс и заклинания. К каким советам средневековых врачей можно прислушаться
Когда хотят заклеймить
Когда хотят заклеймить
На неокрепшие умы это действует довольно эффективно. И мало кто даёт себе отчёт в том, что ряд средневековых методов если не лечения, то профилактики и диагностики без особенных изменений вошёл в арсенал современной медицины.
Ненапрасные костры инквизиции?
Именно эту поправку нужно всегда держать в уме, когда знакомишься со средневековыми медицинскими трактатами. Собственно лечение, а особенно рецепты лекарственных препаратов, действительно иной раз наводит на мысль, что костры инквизиции горели не зря, — настолько эти рекомендации отдают самым натуральным колдовством или бесовщиной. Вот, скажем, медицинский трактат XIV столетия из Уэльса даёт подробнейшие наставления по приготовлению «чудодейственного средства от опухоли, боли и ломоты в позвоночнике»: «Возьми чёрную жабу, которая не может ползти, и бей её палкой, пока она не придёт в ярость и не распухнет. Как только она умрёт, возьми её, положи в глиняный горшок и закрой крышку, чтобы не выходил дым и не входил воздух, и жги её в горшке, пока она не превратится в пепел, и посыпь его больное место этим пеплом».
Этот рецепт имеет хотя бы формальное отношение к медицине — мучения несчастного земноводного
Скляночки с анализами.
Зато некоторые приёмы диагностики, особенно почерпнутые из чисто античных или переосмысленных арабами античных источников, могли дать и давали неплохие результаты. Больше прочих на этом поприще отличился Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн
Для начала Авиценна установил железные правила самого метода, которых в общем придерживаются и сейчас: «Удары жил обычно изучаются на предплечье, когда человек находится в состоянии полного покоя души и тела, не сыт и не голоден, и не испытывает внешних воздействий». А уж потом разделил все виды пульса на 9 категорий и на 60 видов. В частности, там были такие поэтические термины, как «пульс газели», «пульс червя» и «муравьиный пульс». Несмотря на излишнюю красивость, это с успехом применялось на практике. Скажем, судя по описанию, «пульс газели» очень напоминает тахикардию, «муравьиный» почти точно соответствует нынешнему нитевидному, а «пульс червя» свидетельствует о заболеваниях миокарда.
Но это касается только состояния покоя. Авиценна в исследовании пульса шёл дальше и наблюдал за его поведением, давая своим пациентам разнообразные физические нагрузки. «При движении пульс становится большим, сильным, быстрым и частым. При чрезмерной нагрузке он превращается в червеобразный, при смертельной — в муравьиный». Если сравнить с современными
В меньшей степени этим стандартам соответствовал другой метод диагностики — уроскопия. Но
И совсем мало отличий между средневековыми и современными представлениями о здоровье человека мы найдём, если обратимся к такой важной сфере медицины, как профилактика. Особенно если взять во внимание, какие именно недуги должны были предупреждать врачи пятисотлетней давности.
Даёшь бычьи тестикулы!
Французский
Надо сказать, что врачи того времени подошли к решению проблемы ответственно. И не их вина, что вполне здравые рекомендации по профилактике этих заболеваний разбивались о те же самые причины, что и сейчас. Повальная нищета, низкая грамотность, пренебрежение элементарными правилами гигиены — всё это становилось препоной на пути, по которому пытались вести людей доктора.
Путь этот был очень даже неплох. Более того, облечён в весьма интересные формы. Вершиной справедливо считают «Салернский кодекс здоровья» — длинное стихотворное произведение XIV столетия, автором которого является
Вот, скажем, туберкулёз. Основной профилактикой этого заболевания сейчас считают свежий воздух и правильное питание. С этим совершенно согласен и Арнольд: «Воздух пусть будет прозрачным, и годным для жизни, и чистым. Пусть он заразы не знает, и смрадом клоаки не пахнет». И продолжает: «Бодрствуй, согретое ешь и постись, и усердно работай. Помни всегда о тепле, в меру пей и полнее дыши ты. Всё это надо блюсти, коль избавиться хочешь от слизи. В грудь изольётся — тогда эту слизь называют катаром…» Катарами раньше называли то, что сейчас носит имя ОРВИ. Если учесть, что туберкулёз частенько маскируется именно под эти «невинные» заболевания, то проницательности Арнольда из Виллановы можно только подивиться.
Насчёт профилактики кожных заболеваний он тоже даёт весьма ценные советы. Вот такой, например: «Быть ты желаешь здоровым — лицо мой чаще и руки. После еды омовенье несёт наслажденье двойное — делает чистыми руки, а зрение делает острым». Или вот: «Руки, проснувшись, омой и глаза водою холодной. В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя, члены свои. Причешись и зубы почисти. Всё это ум укрепляет и силу вливает в прочие члены. Ванну прими, а поев, походи иль постой; охлаждения бойся». Вообще же рекомендации типа: «Мойте руки перед едой» он рассыпает по всему трактату — они звучат постоянным рефреном к месту и не к месту.
Ну, а что касается рахита, то с этим всё просто. Витамин D, дефицит которого и вызывает это заболевание, содержится в животных жирах. Но, скажем, крестьянин из французской народной комедии XV в. просто сетует на то, что ему хочется жирненького: «Был бы я королём, то сало топлёное ложками бы хлебал!» А вот автор медицинского трактата предлагает восполнять дефицит витамина D, да и других витаминов, гораздо более гуманным способом: «Свежие яйца, багряные вина, супы пожирней доставляют телесную крепость. Сыр молодой, молоко и пшеница полнят и питают, бычьи тестикулы также, свинина и мозг всевозможный. Козье, по мненью врачей, молоко и верблюжье полезны. Больше питанья, однако, даёт молоко от ослицы, больше ещё — от коровы и в мере такой же овечье».
Словом, прислушаться к мнению средневековых врачей иногда