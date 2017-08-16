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05:56 (мск), источник: РИА Новости

Источник: Малахов будет вести ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на «Россию 1», где будет вести ток-шоу «Прямой эфир», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА Новости

До настоящего времени ведущим «Прямого эфира» был Борис Корчевников.

«Малахов будет вести на «России 1» «Прямой эфир», — сказал собеседник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что команда «Пусть говорят» переходит на телеканал «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
А что, он уже не в декрете?
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