Источник: Малахов будет вести ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1»
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на «Россию 1», где будет вести
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на «Россию 1», где будет вести
До настоящего времени ведущим «Прямого эфира» был Борис Корчевников.
«Малахов будет вести на «России 1» «Прямой эфир», — сказал собеседник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что команда «Пусть говорят» переходит на телеканал «Россия 1» в