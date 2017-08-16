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03:37 (мск), источник: Восток Медиа

Переменчивая погода в Хабаровском крае обойдётся без ливней

Дожди пройдут в нескольких районах региона и будут непродолжительными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 757 мм рт. ст. 3 м/с

Хабаровский край остаётся во власти переменчивой погоды. Жителям дальневосточной столицы имеет смысл захватить на работу зонтик — синоптики не исключают, что в среду случится дождь, пусть и кратковременный. Такие же атмосферные явления предвещают и в ряде районов. О ливнях речи не идёт: в крае слегка снизятся дневные температуры, но масштабные осадки пока обходят регион стороной.

В Хабаровске 16 августа дневная температура понизится до 24−26°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 25−27°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 18−20°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 16−18°C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 18−20°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 26−28°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 23−25°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 18−20°C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 17−19°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Бикине дневная температура останется на отметке 27−29°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 26−28°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

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